Disparition de Jessy Duchesneau : des bénévoles en renfort

La police de Québec poursuit ses efforts pour retrouver Jessy Duchesneau, un jeune Gaspésien disparu en fin de semaine. Elle a fait appel à l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage pour ratisser le territoire.

Le jeune de 19 ans n'a pas été vu depuis sa sortie d'un bar de la rue Saint-Joseph dans la nuit de vendredi à samedi.

La police de Québec a de nouveau installé un poste de commandement, mardi matin, dans le stationnement Dorchester.

Jessy Duchesneau était de passage à Québec pour la fin de semaine. Photo : Facebook

Aujourd'hui, on va élargir un petit peu les recherches et on va refaire aussi des secteurs qui avaient été faits près de la rivière , explique la coordonnatrice de l’association de bénévoles qui a été appelée lundi en fin de journée, Marie Cauchon.

Elle souligne que le quartier Saint-Roch représente un défi pour l’équipe de chercheurs. On est en zone urbaine, donc c'est plus difficile de trouver des indices parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent.

Vérifiez votre cour arrière

Comme la police l’a fait lundi, Mme Cauchon demande aux citoyens du secteur de fouiller leur cour arrière et leur cabanon.

Faites comme si c'était un membre de votre famille, mettez-vous un peu dans notre peau , a ajouté avec émotion la cousine du disparu, Ariane Duchesneau.

Ariane Duchesneau a rencontré les médias près du porte de commandement mobile du SPVQ. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Jessy Duchesneau a été vu pour la dernière fois le 4 novembre vers 3 h du matin sur la rue Saint-Joseph Est. Le jeune homme, qui suit une formation à Bonaventure pour devenir électricien, avait décidé de passer la fin de semaine avec des camarades de classe à Québec.

Il mesure 1 m 86 et pèse 77 kilogrammes. Il a les cheveux bruns, les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un chandail noir, des pantalons bleu pâle et une casquette noire.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette