Bilan de mi-mandat : la mairesse d’Alma estime avoir livré la marchandise

Deux ans après son arrivée à la mairie d’Alma, Sylvie Beaumont affirme avoir réalisé la majorité des promesses électorales qu’elle avait faites lors de sa campagne. Elle dresse un bilan positif de la première moitié de son mandat.

Le conseil est extrêmement motivé, on travaille beaucoup en collégialité et ça donne d’excellents résultats , a confié la mairesse en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Sylvie Beaumont mentionne que ses 18 années d’expérience comme conseillère municipale ont été très utiles. Elle cite en exemple la tragédie survenue lors de l’effondrement de la route Ulysse où un homme a perdu la vie en septembre 2022. Dans ce dossier, la Ville avait finalement reconnu qu’une erreur de calcul avait été produite lors des travaux de réfection de la route.

Mme Beaumont avoue que cet épisode a été difficile émotionnellement.

C’était un événement auquel je n’avais jamais fait face. Il a fallu trouver la façon de bien le gérer. Pour moi, ça a été un apprentissage extrêmement important.

Fière de ses réalisations

La mairesse estime avoir concrétisé plusieurs projets qui lui tenaient à cœur. C’est le cas des sentiers multifonctionnels à la Pointe-des-Américains, des nouveaux terrains de pickleball mis à la disposition des citoyens et du nouveau pavillon des loisirs Isle-Maligne/Delisle à être livré sous peu.

On continue quand même, à sortir notre épingle du jeu et à donner des services de grande qualité aux citoyens d’Alma, c’est ce qui nous démarque aussi.

Elle prévient toutefois que les mois qui viennent ne seront pas simples. Il va falloir être prudent, affirme-t-elle. Les budgets s’en viennent et on voit que ce ne sera pas une année facile. On travaille fort pour donner un taux de taxe raisonnable aux citoyens d’Alma.

La pénurie de logements fait partie de ses préoccupations, de même que les impacts des changements climatiques, les problèmes d’itinérance et la vitalité du centre-ville. Elle mentionne d’ailleurs que des annonces dans plusieurs de ces dossiers s’en viennent sous peu.