Les micro-brasseries artisanales en Saskatchewan insufflent la vie dans leurs communautés

En Saskatchewan, des producteurs de bière artisanale se sont donné pour mission de contribuer à l'épanouissement de leurs communautés. Alliant le plaisir et une saine consommation d'alcool, ils participent aussi à la vie sociale.

Dans les manifestations sportives, les festivals de musique, les mariages, ou encore les barbecues, la bière figure en bonne place.

Ce qui fait dire au président de la brasserie Pile O'Bones Brewing Company, Josh Morrison, que la bière artisanale, en particulier, porte à un niveau supérieur cet esprit social.

Les gens veulent de l'authenticité et sentir qu'ils font partie d'une communauté. Ils veulent aller dans une brasserie qui fait partie de la communauté. Je ne pense pas que l'on puisse se contenter de vendre de la bière. Si c'était le cas, je ne pense pas que vous aurez beaucoup de succès , soutient Josh Morrison.

Un avis partagé par le président-directeur général de Rebellion Brewing Company, Mark Heise, qui estime que les brasseries artisanales sont différentes en raison de leur proximité avec la communauté.

Je n’ai jamais rencontré la personne qui a fait les biscuits Oreo et je ne le rencontrerai probablement jamais et cela m’est égal. Je n’ai aucun attachement aux biscuits Oreo , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La brasserie Nokomis Craft Ales est un véritable lieu de rassemblement pour la petite ville de 400 habitants. (Photo d'archives) Photo : Kirk Fraser/ CBC

Les micro-brasseries ont également une autre utilité. Elles permettent de faire connaître les petites communautés.

Grâce à Jeff Allport, sa partenaire Kara et leur brasserie Nokomis Craft Ales, la ville de Nokomis est devenue une destination prisée.

Nous considérons la bière comme quelque chose qui est très lié à l'endroit où nous vivons. Je suis sûr que cela rend la communauté unique, le fait qu’une petite ville de 400 habitants abrite une brasserie. Pour nous, cela a vraiment du sens.

Le maire de Nokomis, David Mark, voit la fierté de sa ville chaque fois qu'il ouvre son réfrigérateur. Ils ont été une véritable source d'énergie pour la communauté , déclare M. Mark.

Nous ne pourrions rêver d’une meilleure visibilité avec notre nom sur chaque canette, notre nom dans chaque publicité de la province. Cela aide vraiment , se réjouit-il.

Je considère vraiment l’entreprise de Jeff Allport comme un catalyseur. Nous serions toujours là sans lui, mais pas dans une aussi bonne position , indique David Mark.

Ouvrir en mode plein écran Nokomis Craft Ales a ouvert ses portes dans la ville de Nokomis, en Saskatchewan, en 2014.(Photo d'archives) Photo : Kirk Fraser/ CBC

Être utile à la communauté

Les brasseries artisanales de la Saskatchewan créent souvent des bières pour susciter le changement. Ces bières ont permis de collecter des fonds pour des organisations LGBTQ+ , des cliniques de santé sexuelle, des jeunes marginalisés, des Ukrainiens déplacés ou encore des banques alimentaires.

En septembre 2023, Rebellion Brewing Company s’est associé à XhAle Brew Co à Calgary pour produire une bière acidulée destinée à recueillir des fonds pour l'organisme Calgary Communities Against Sexual Abuse.

La bière s'appelle Ask For It et porte le message Ne tournez pas autour du pot en ce qu'il s'agit de consentement (Don't flock around without consent, en anglais).

Si je peux lever le coude, faire du bruit et récolter de l'argent, je suis plus qu'heureux de le faire. Je considère que c'est le strict minimum. Je suis heureux de prendre la défense de tous ceux qui sont défavorisés ou qui ne bénéficient pas du même traitement que moi , souligne Mark Heise.

Aussi, l’entreprise s'associe au centre communautaire YMCA ainsi que d'autres brasseries locales depuis des années pour mener des campagnes contre la stigmatisation des victimes et pour la Semaine de sensibilisation contre les violences sexuelles.

Ouvrir en mode plein écran La création d'un espace accueillant était le principal objectif de la brasserie Malty National à Regina selon le copropriétaire Adam Smith. (Photo d'archives) Photo : Kirk Fraser/ CBC

À Saskatoon, la brasserie 9 Mile Legacy Brewing avait créé une bière spéciale pour le gala des prix Juno de 2020. Mais la pandémie mondiale de la COVID-19 a été déclarée et l'événement a été annulé.

Au lieu de tout vendre pour aider leur propre avenir incertain, Shawn Moen et son cofondateur Garrett Pederson ont vendu en 6 heures ces produits et ont fait don des recettes au centre communautaire Friendship Inn, situé à proximité.

Si vous vous contentez de dépenser beaucoup d’argent en marketing et de faire boire ce que vous faites aux gens, ce n’est pas satisfaisant , croit Shawn Moen.

Le fait d'être un catalyseur et un bâtisseur de la communauté vous donne un sens plus élevé du but à atteindre.

Ouvrir en mode plein écran La brasserie 9 Mile avait créé une bière spéciale pour le gala des prix Juno 2020 (Photos d'archives) Photo : Jenna ;eith/ CBC

Les bars sont des lieux réservés aux adultes en raison de la vente de l’alcool. Shawn Moen plaide pour l’ouverture de ces lieux aux enfants.

Cela nous a semblé être une drôle de revendication, car nous ne servons évidemment pas de bière aux enfants et il ne s'agit pas nécessairement d'une stratégie pour faire venir les parents, mais il était important que les enfants puissent voir ce que c'est une consommation d'alcool responsable dans un cadre sûr, et je pense qu'il s'agit d'un bien social , dit-il.

Toutefois, le copropriétaire de Malty National Brewery, Adam Smith, pense que la présence d’enfants peut refroidir l’ambiance.

C’est pourquoi, avec Kelsey Beach, ils ont construit un espace accueillant. Situé dans un quartier résidentiel à Regina, cet endroit ressemble plus à un jardin botanique qu'à un bar.

Avec les informations de Peter Mills