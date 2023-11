Quarante-cinq entrepreneurs nord-ontariens font découvrir leurs produits à la Foire agricole royale d'hiver, à Toronto jusqu’au 12 novembre, au Parc des Expositions.

Difficile de manquer les exposants du Nord de l’Ontario.

Ils sont tous regroupés dans un même secteur de la foire, dans un projet mis en branle par l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario (FedNor).

La superficie que le Nord de la province occupe à la foire a plus que triplé depuis.

Au commencement, on avait peut-être 2000 pieds carrés et 18 business. Et maintenant, on est rendu à 7000 pieds carrés avec au-delà de 45 entreprises , lance Guy Paquette, agent d’initiative à Fed Nord

Le résident de North Bay précise qu’il est important d’être bien représenté dans le Sud de la province afin de créer un nouveau marché.

Il estime que l'événement accueillera près de 300 000 personnes en 10 jours.

On n’est pas juste un petit coin du pays perdu, on est des entreprises avec des produits fiers et de qualité , souligne Nicole Paquin, propriétaire de la fromagerie Nickel City Cheese à Chelmsford, dans le Grand Sudbury.

Ouvrir en mode plein écran Nicole Paquin, propriétaire d'une fromagerie à Chelmsford, a embauché quelqu'un qui multiplie les allers-retours à Sudbury pour apporter du fromage en grains frais. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Depuis 2015, les PME du Nord de l’Ontario se sont mises à briller à cet événement en engendrant des revenus à la foire d’ au-delà de 7,2 millions de dollars , mentionne M. Paquette en soulignant que l'événement a été annulé deux années consécutives en raison de la pandémie.

Valérie Gideon, présidente de FedNor, salue le travail de son organisme dans les efforts qui ont été mis dans le décor.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Gideon, a récemment été nommée présidente de l'Agence fédérale de développement économique pour le nord de l'Ontario (FedNor). Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Les concepteurs de l'espace qu'occupe FedNor s'assurent qu'il y ait vraiment une identification particulière et spécifique du Nord de l’Ontario, détaille-t-elle en nous montrant une pancarte du nombre de kilomètres qui sépare l’île Manitoulin de Toronto.

Ouvrir en mode plein écran Hearst, Thunder Bay et Timmins sont vos voisins du nord, peut-on lire sur cette pancarte à la foire royale agricole. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Ça donne une appréciation de la distance que les gens ont prise pour venir ici, démontrer leurs produits et leur sentiment d’engagement , ajoute Valérie Gideon.

Une chance rêvée pour des entrepreneurs

En 2019, Dan Larocque, diabétique de type 2, a donné naissance à une entreprise qui préparent des épices sans sucre pour répondre à ses besoins, parce qu'il est grand amateur de cuisson sur barbecue et dans un fumoir.

Quatre ans plus tard, le résident de Sudbury est sidéré d’en être déjà à sa deuxième présence à la Foire agricole royale de Toronto.

Je suis comme un petit jeune [qui voit un jouet] pour la première fois. C’est ça d’être invité dans un gros événement de FedNor , s’enthousiasme l’entrepreneur.

C’est ça d’avoir l’appel [par FedNor] "Ok, on a un espace, on a personne qui fait des épices, veux-tu venir?" , raconte-t-il en mimant un téléphone dans se mains.

Ouvrir en mode plein écran Sur chaque kiosque, comme celui de Dan Larocque, on pouvait lire la ville de provenance. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Parmi ses plus beaux souvenirs, il repense au premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, qui s’est arrêté à son kiosque l’an dernier. Des membres de l'équipe du premier ministre avaient même achetés des produits.

On se donnait la main puis on se parlait pareil comme si on avait une bière en avant du barbecue [dans la cour] arrière , partage le Franco-Ontarien.

Les rencontres qu’il a faites l’an dernier lui ont permis d'avoir ses produits dans 11 magasins Real Canadian Superstore.

L’an dernier, son réseautage lui a entre autres permis de solidifier ses liens d’affaires avec des compagnies de sa ville natale.

Le propriétaire de Buckey’s BBQ Blend a ainsi pu développer un partenariat avec une entreprise de viande séchée sudburoise ou encore la fromagerie de Chelmsford qui mélange les épices de Dan avec son fromage en grains frais du jour.

C’est important d’utiliser les produits locaux et soutenir notre monde, c’est de supporter le Nord , philosophe Nicole Paquin, propriétaire de Nickel City Cheese.

Dan Larocque conclut aussi dans le même sens en soutenant que c’est en faisant équipe qu’on peut prendre de l’expansion.