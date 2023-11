Le maire de Bonaventure dénonce « une chasse aux sorcières »

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, estime que la pétition demandant une enquête publique sur l'administration municipale s'apparente à une « chasse aux sorcières ».

Plus de 300 citoyens ont signé cette pétition qui demande à la Commission municipale du Québec (CMQ) de se pencher sur le fonctionnement de l'hôtel de ville.

Les auteurs de la pétition allèguent, entre autres, que la gestion du personnel comporte des irrégularités et qu'il règne un climat malsain entre le maire et les conseillers . Il souhaite également faire la lumière sur les nombreux départs d’employés municipaux.

Bien que le maire Roch Audet reconnaisse que la signature d'une pétition est un processus démocratique, il se sent personnellement visé par la démarche.

Il y a des citoyens qui décident de faire pression, je pense qu’on ne s’en cachera pas, c’est aussi une chasse aux sorcières quelque part. S’il y a des problématiques envers moi, il faudrait qu’ils le disent aussi.

Depuis 2013, depuis que j’ai été élu, il y a un mouvement qui n’est pas nécessairement [de mon côté], mais aujourd’hui, ça s’amplifie, on trouve les raisons et on frappe dedans , déplore-t-il.

M. Audet est d'avis que les questions des citoyens sont toujours formulées pour [le] prendre à défaut .

Le maire Roch Audet compare la pétition à une « chasse aux sorcières ». Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Je suis venu en politique pour faire avancer la communauté de Bonaventure, je l’ai prouvé, j’ai fait des projets. Il peut être arrivé des erreurs, à un moment donné, qui ont créé quelque chose , a-t-il mentionné sans donner plus de détails.

Questionné sur son avenir politique par les journalistes au terme de la séance du conseil municipal lundi soir, M. Audet indique qu'il a l'intention de terminer son mandat, à moins qu'on le force à partir .

Qui décide à Bonaventure?

À mots à peine voilés, le maire de Bonaventure laisse entendre que l'administration municipale aurait pris des décisions à l'insu des élus municipaux.

Appelé à commenter la sortie du conseiller Pierre Gagnon, qui a affirmé vendredi à Radio-Canada que les conseillers municipaux n'avaient pas été mis au fait de certaines décisions prises par la Ville, le maire Roch Audet laisse entendre qu’il s’est lui aussi retrouvé dans la même situation.

Je peux être aussi une personne qui n’était pas au courant , a-t-il mentionné.

Questionné par les journalistes pour savoir qui prenait les décisions, le maire s’est contenté de répondre : Faites vos calculs .

Il a du même souffle déploré la sortie publique de Pierre Gagnon. Cette information ne devait pas être publique , a-t-il affirmé lors d’une entrevue avec les journalistes. On travaille à améliorer la situation actuellement, à trouver des solutions et à s’assurer que ça n’arrive pas à nouveau.

Le conseiller municipal Pierre Gagnon a indiqué à Radio-Canada vendredi que les liens de confiance au sein du conseil de ville s'étaient effrités et que si la situation ne s'améliorait pas, il n'hésiterait pas à démissionner. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Depuis le mois d'août, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation accompagne les élus municipaux de Bonaventure pour améliorer la gestion des affaires municipales et les relations entre les élus.

La semaine dernière, plusieurs conseillers ont affirmé à Radio-Canada que les liens de confiance sont à rebâtir au sein du conseil municipal.

Par ailleurs, la Ville de Bonaventure est toujours à la recherche d’un directeur général à la suite du départ de François Bouchard cet été. Le maire a indiqué qu’un candidat avait été choisi au terme d’un processus d’embauche, mais que ce dernier s’est finalement désisté dans les derniers jours.

Une séance de questions parfois houleuse

Lundi soir, une cinquantaine de personnes ont assisté au conseil municipal. Certaines personnes ont même dû rester debout, car le nombre de chaises était insuffisant.

La salle du conseil était pleine à craquer lundi soir. Certains citoyens sont demeurés debout, faute de places pour s'asseoir. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Certains citoyens ont insisté pour pouvoir poser des questions directement aux conseillers municipaux. Le maire Roch Audet s’est d’abord opposé, en expliquant que ce n’était pas la façon de faire depuis son élection, pour finalement accepter.

Un citoyen a ainsi questionné directement le conseiller Pierre Gagnon qui, vendredi, dans une entrevue offerte à Radio-Canada, a menacé de démissionner si les relations au sein du conseil ne s’amélioraient pas. M. Gagnon a réitéré sa position.

Un autre citoyen a adressé une question à la conseillère Molly Bujold pour connaître sa vision sur le processus d’accompagnement en cours avec le ministère des Affaires municipales. Celle-ci est d'avis que tous les membres du conseil municipaux ont la bonne volonté d'améliorer les choses.

On tous très à l'écoute des commentaires du MAMH et je pense qu'on est sur la bonne voie , a affirmé Mme Bujold.

Une cinquantaine de citoyens ont assisté au conseil municipal lundi soir. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le dévoilement du nouveau rôle triennal d’évaluation a également suscité des questions puisque la valeur de certaines résidences a augmenté jusqu'à 60 %, selon certains résidents présents. Des citoyens ont remis en question le choix de la firme Altus pour faire l’exercice.

Le maire Roch Audet a expliqué que cette entreprise a été choisie au terme d’un appel d’offres groupé fait par la MRC de Bonaventure pour les municipalités du territoire afin de réduire les coûts. M. Audet a toutefois mentionné que la Ville pourrait considérer l’option de faire cavalier seul à l’avenir et que le taux de taxation serait ajusté en fonction du nouveau rôle d'évaluation afin de minimiser les impacts financiers des contribuables.

Certaines questions des citoyens sont toutefois demeurées sans réponse, notamment celles concernant le taux actuel d'endettement de la Ville de Bonaventure et les coûts finaux de réparation de l'hôtel de ville. Le maire a précisé que ces informations n'étaient pas disponibles pour l'instant, au grand dam des citoyens.