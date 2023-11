La station de ski du Mont-Sainte-Anne arrive bonne dernière dans le classement du magazine Protégez-Vous. Ailleurs dans la région, deux autres stations s’en tirent très bien, Le Relais arrive en tête du classement et le Massif du Sud est en quatrième position.

Les plus hautes montagnes n’obtiennent pas nécessairement le plus la faveur des skieurs, il y a des petites montagnes comme le centre de ski Le Relais qui tirent très bien leur épingle du jeu , remarque Marie-Eve Shaffer, journaliste pour le magazine Protégez-Vous, en entrevue à l'émission Première heure.

Pour faire son classement, le magazine s’est basé sur les réponses de son panel de 1500 consommateurs. Le palmarès inclut 19 stations de la province.

La télécabine qui a chuté au Mont-Sainte-Anne au début de l'hiver 2022. Photo : Source : Simon-M. Morissette

Après le bris des télécabines et la chute de l’une d’entre elles, les critiques à l'endroit de la station de ski Mont-Sainte-Anne et son opérateur se sont accumulées. Dans le Protégez-vous, elle est la seule des montagnes évaluées à obtenir la note très mauvais pour le nombre de remontées mécaniques et leur état, la sécurité et l’offre alimentaire.

Il y a seulement 32 % des répondants qui sont prêts à recommander cette montagne-là , ajoute la journaliste.

La station partage cette note pour son prix avec Tremblant et le Massif de Charlevoix. Une journée de ski dans ces centres coûte plus de 120 $. Un prix élevé n’est pas synonyme d’une meilleure expérience, pour deux montagnes qui se retrouvent dans notre top 3, il en coûte tout au plus 60 $ pour une journée de ski pour adulte , relate Marie-Eve Shaffer.

Le Club Med Québec Charlevoix, au pied du Massif de Charlevoix, a reçu des soutiens de près de 40 millions des gouvernements provincial et fédéral. Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Pour mettre à niveau les installations du Mont-Sainte-Anne, l’opérateur Resort of the Canadian Rockies (RCR) a proposé un plan d'investissement de 550 millions de dollars, conditionnel à un appui financier de Québec, qui ne semble pas vouloir se matérialiser.

Les bons coups des petites montagnes

Le Relais obtient des bonnes notes à pas mal tous nos critères. Il y a jusqu’à 92 % des répondants qui la fréquentent qui sont prêts à la recommander à un proche, ce n’est pas rien , indique Marie-Eve Shaffer.

Des amateurs au centre de ski Le Relais (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Le centre de ski situé à Lac-Beauport récolte la note très bon entre autres dans les catégories stationnement, courtoisie du personnel, état des pistes et sécurité.

Le Massif du Sud est aussi parmi les quatre meilleurs choix du classement. C’est dans le nombre de remontées mécaniques et leur état qu’il écope d’une moins bonne note.

La station de ski du Massif du Sud n'a qu'une seule remontée mécanique. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Depuis son rachat par le promoteur immobilier Pierre-Yves Charest en novembre passé, le centre de ski a mis sur pied un plan de développement pour les prochaines années. En octobre, le Massif du Sud a annoncé qu’il investit 2,3 millions de dollars cet hiver, notamment pour augmenter son domaine skiable avec une nouvelle zone hors-piste et pour acheter une nouvelle remontée pour sa zone débutants.

Le classement complet sera dans le magazine Protégez-Vous en kiosque dès le 10 novembre.