Fin de la grève chez Acier Leroux

La grève des employés d’Acier Leroux, à Saguenay, prend fin après cinq mois de conflit. Les travailleurs ont voté à 80 % en faveur de la proposition du conciliateur.

La douzaine de syndiqués retourneront au travail le 19 novembre. Ils avaient déclenché une grève générale illimitée au début du mois de juin.

Ils obtiennent des gains salariaux variant entre 21,5 % et 25 % sur cinq ans. De surcroît, les primes de quart de travail sont majorées.

Le représentant syndical Martin Boudreault est très satisfait de l’entente finale.

Le règlement est une très bonne nouvelle, alors que nous avons travaillé fort pour l’obtention de meilleures conditions de travail. Je suis très fier de la mobilisation de mes confrères , indique-t-il par voie de communiqué.

Le vice-président à la vie syndicale à la Fédération de l’industrie manufacturière (CSN), Serge Berthiaume, applaudit lui aussi le contrat de travail.

La fédération félicite le syndicat qui, malgré sa petite taille, a tenu tête au plus gros distributeur de métaux ferreux et non ferreux du Canada.