Réduction des GES : le Canada n’est pas en voie d’atteindre ses objectifs

Le commissaire à l’environnement et au développement durable, Jerry DeMarco, estime que le gouvernement Trudeau « n’est pas en voie d’atteindre l’objectif fixé dans son Plan de réduction des émissions pour 2030 », soit de réduire les émissions de GES au pays d’au moins 40 % sous le niveau de 2005.

D'entrée de jeu, le rapport de 49 pages nous rappelle que les émissions de gaz à effet de serre au Canada sont considérablement plus élevées qu’elles ne l’étaient en 1990 .

Qui plus est, les Canadiens n’ont jamais atteint les objectifs de réduction précédents, et ce, malgré la mise en œuvre de 10 plans d’atténuation des changements climatiques par le gouvernement fédéral depuis 1990.

Devant ce constat, le gouvernement Trudeau avait lancé en mars 2022 un ambitieux Plan de réduction de près de 40 % des émissions d'ici 2030, dans le cadre de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

L'objectif fixé pour 2030 exige que le Canada ramène ses émissions à un niveau situé entre 55 % et 60 % de ce qu'elles étaient en 2005. Selon les niveaux d'émissions de 2020, atteindre le nouvel objectif signifierait réduire nos émissions de GES d'environ 23 millions de tonnes par an, en moyenne. Cela équivaut à retirer 5 millions de voitures de la circulation tous les 12 mois jusqu'à la fin de la décennie.

Un an plus tôt que prévu

La stagnation des progrès accomplis en matière de réduction des GES au Canada – qui est l’une des puissances pétrolières mondiales – a incité le commissaire DeMarco à devancer son examen.

Selon la Loi, il devait faire rapport sur le plan d'Ottawa d’ici la fin de 2024. Or, compte tenu du besoin urgent de réductions rapides et importantes des émissions , le commissaire s’est mis au travail un an plus tôt que prévu.

Les enjeux liés à l’incapacité d’atténuer les changements climatiques sont de plus en plus élevés, et les possibilités de réduire les émissions pour atteindre les objectifs de 2030 et de 2050 s’amenuisent rapidement.

Retards, incohérences et manque d’imputabilité

Selon son rapport, le travail d’identification et de hiérarchisation des mesures les plus importantes pour réduire les GES n’a pas encore été fait, tandis que d’autres mesures, plus contraignantes pour l’industrie pétrolière, sont repoussées dans le temps.

Même si le Plan de réduction des émissions pour 2030 comprend d’importantes mesures pour réduire les émissions, nous avons constaté que certaines de ces mesures avaient été retardées, notamment le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier et le Règlement sur les combustibles propres , peut-on lire dans le document.

Nous demeurons extrêmement préoccupés par la capacité du gouvernement fédéral à réaliser des progrès significatifs dans le cadre de la nouvelle Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

Les principaux constats du commissaire à l'environnement et au développement durable Seulement 45 % des mesures contenues dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 sont dotées d’une date limite pour leur mise en œuvre.

Le Plan ne comporte pas de cible ni de réductions d’émissions attendues pour 95 % des mesures qu’il contient.

Les organisations publiques fédérales s’attendaient à ce que seulement 43 % des mesures aient un effet direct sur les émissions de gaz à effet de serre.

La modélisation d’Environnement et Changement climatique Canada se base sur des hypothèses trop optimistes. L’analyse des incertitudes est par ailleurs limitée en plus de ne pas être examinée par les pairs.

La Loi ne tient pas le ministre de l’Environnement et du Changement climatique responsable de l’atteinte des objectifs.

Environnement et Changement climatique Canada a revu à la baisse en décembre 2022 ses projections de réduction des émissions de 36,4 % à 34 % d’ici 2030.

À la fin de son rapport, le commissaire DeMarco émet une dizaine de recommandations au Bureau du Conseil privé et à Environnement et changement climatique Canada, qui ont toutes été reçues et acceptées, selon le document.

Ouvrir en mode plein écran Les émissions de GES par habitant au Canada sont passées de 21,5 à 17,8 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone entre 2005 et 2020. Photo : getty images/istockphoto / Kevin Brine

En 2020, le Canada était le 11e pays le plus important émetteur de GES dans le monde. Bien qu’elles soient considérées élevées, les émissions de GES par habitant sont tout de même passées de 21,5 à 17,8 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone de 2005 à 2020.

Ce qui est malheureusement encore loin de la cadence nécessaire pour atteindre les cibles de réduction prévue pour 2030.

Et aucun gain antérieur n'est acquis. Pour preuve, en 2022, les émissions de GES du Canada ont augmenté de 2,1 % par rapport à leur niveau de 2021, selon une analyse de l'Institut climatique du Canada.

Un constat d'échec, selon les conservateurs

Sur les bancs de l’opposition, le Parti conservateur s’est engouffré dans la brèche en déclarant que par ce rapport, le commissaire à l’environnement confirme l’échec de la taxe carbone de Trudeau .

Soulignant que le Canada n’atteindra pas ses objectifs climatiques malgré les taxes punitives des libéraux, les conservateurs reprochent au gouvernement de ne pas avoir fait ses devoirs en ce qui concerne l’impact de ce plan sur les Canadiens .

Raillant les libéraux qui ont retardé dernièrement la mise en œuvre des mesures restrictives sur le chauffage au mazout, les conservateurs ont souligné que le gouvernement ne s’était même pas donné la peine de fixer des délais de mise en œuvre pour 49 % de ses mesures [climatiques] .