La Colombie-Britannique veut sensibiliser les jeunes aux effets néfastes du vapotage

La Colombie-Britannique a lancé une campagne pour sensibiliser les jeunes aux dangers du vapotage. Le ministère de la Santé indique qu'il a distribué des affiches, des panneaux et des brochures contre le vapotage aux écoles de la province, afin de fournir des informations et des ressources aux jeunes qui souhaitent en savoir plus ou prendre des mesures pour arrêter de vapoter.

Nous savons que le vapotage crée une dépendance et tout le monde, en particulier les jeunes générations, devrait connaître les risques et les effets qu'il peut avoir sur leur santé , affirme le ministre de la Santé, Adrian Dix, dans un communiqué.

Selon la province, les produits de vapotage contiennent de la nicotine, la même substance addictive que celle contenue dans les cigarettes et autres produits de tabac, mais aussi de nombreuses substances chimiques qui, lorsqu'elles sont inhalées, peuvent irriter et endommager les poumons.

Le ministère de la Santé ajoute que les enfants et les adolescents sont plus susceptibles de développer une dépendance à la nicotine lorsqu'ils utilisent des vapoteuses.

Cette nouvelle initiative fait suite à une campagne lancée en ligne et sur les médias sociaux au printemps 2023, intitulée A-Z of vaping (le vapotage de A à Z), qui présente des ingrédients que l'on trouve couramment dans les produits de vapotage et en explique les effets négatifs.

En Colombie-Britannique, les produits de vapotage sont réglementés de la même manière que les produits du tabac. L'âge légal pour acheter de tels produits est de 19 ans.