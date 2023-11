La consigne de 10 ¢ sur les contenants pourrait être bientôt entièrement remboursée

Les Néo-Brunswickois pourraient bientôt recevoir 10 ¢ plutôt que 5 ¢ en apportant leurs contenants consignés à un centre de récupération aux fins de recyclage.

Les consommateurs à l’heure actuelle paient une consigne de 10 ¢ par petit contenant, par exemple une bouteille, puis ils obtiennent un remboursement de 5 ¢ au centre de récupération.

La somme constituée des 5 ¢ restants est divisée à parts égales entre l'entreprise de recyclage et le Fonds provincial de fiducie en environnement.

Mais le ministre de l'Environnement, Gary Crossman, a affirmé que cela pourrait changer pour que les consommateurs obtiennent un remboursement complet.

Une perspective bien accueillie

C’est certainement une bonne nouvelle pour les consommateurs qui vont voir la totalité de la consigne remboursée , souligne le directeur général d'Encorp Atlantique, Pierre Landry, au cours d’une entrevue accordée à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Encorp Atlantique est l’organisme sans but lucratif responsable de la gestion du recyclage de tous les récipients à boisson consignés non réutilisables vendus au Nouveau-Brunswick.

Le changement proposé aurait deux autres avantages, selon Pierre Landry.

Cela veut aussi dire, on le suppose, plus de récipients pour les centres de recyclage. Il y a 68 centres de recyclage dans la province et ils sont payés basés sur leur volume , dit-il.

Et c’est surtout une bonne nouvelle dans le contexte d’une performance environnementale améliorée avec plus de récipients recyclés , souligne M. Landry.

Un projet de loi à l’Assemblée législative

Le ministre Gary Crossman a déposé le 18 octobre son projet de loi qui abrogera la Loi sur les récipients à boisson. Le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture le 25 octobre et il a été soumis au Comité permanent de la politique économique le 1er novembre.

Ouvrir en mode plein écran Gary Crossman, ministre de l'Environnement et Changement climatique du Nouveau-Brunswick, a déposé un projet de loi qui va supprimer la Loi sur les récipients à boisson. (Photo d'archives) Photo : CBC

Il s’agit de supprimer la Loi sur les récipients à boisson et de la remplacer par certains articles de la Loi sur l’assainissement de l’environnement qui donne le pouvoir au ministre de l'Environnement de mettre en place une consigne.

Faire augmenter le taux de recyclage

Pierre Landry espère que les consommateurs au Nouveau-Brunswick seront encouragés à faire recycler plus de contenants consignés. Il explique qu’environ 70 % des contenants achetés dans la province sont recyclés à l’heure actuelle, alors que le taux dans d’autres provinces s’élève à 80 % et plus.

Alors nous, c’est ce qu’on veut atteindre. Il n’y a pas de raison qu’on ne puisse pas atteindre ça au Nouveau-Brunswick. Alors, en donnant la pleine consigne aux consommateurs, c’est certain qu’il va y avoir une incidence , affirme M. Landry.

Il ajoute qu’il faudrait aussi investir pour que le recyclage soit plus accessible aux consommateurs, notamment en augmentant le nombre de centres de récupération.

Avec les renseignements de l’émission La matinale