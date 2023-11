Le groupe Mötley Crüe au Bluesfest 2024

Le groupe Mötley Crüe sera l'une des principales têtes d'affiche du prochain Bluesfest d’Ottawa, en juillet 2024.

Il nous fait extrêmement plaisir d’avoir pu confirmer l’un des meilleurs groupes rock de tous les temps à notre festival , dit Mark Monahan, le directeur général du Bluesfest via un communiqué envoyé tôt mardi matin.

Le groupe rock a vendu plus de 100 millions d'albums et a fait des tournées dans les plus grands stades du monde. En 2019, un film intitulé The Dirt lui a été consacré sur Netflix et l’ a fait connaître auprès d’un plus jeune public.

Le chanteur Tommy Lee et ses musiciens monteront sur la scène des plaines LeBreton le 13 juillet 2024.

Les billets seront en prévente mercredi matin à 10 h.