Le salaire viable est à la hausse dans toutes les régions de l'Ontario étudiées par le réseau Ontario Living Wage Network. À Toronto, la crise du logement et l'inflation alimentaire forcent les résidents les plus vulnérables à se serrer encore plus la ceinture.

Le réseau Ontario Living Wage Network détermine, dans son nouveau rapport, que le salaire viable pour une personne qui habite dans la grande région de Toronto a augmenté de 8,2 % en un an.

À Toronto, le taux horaire grimpe à 25,05 $ l'heure cette année, soit 8,50 $ de plus que le salaire minimum de 16,55 $ l’heure établi par la province.

Le 1er octobre 2023, le gouvernement ontarien a augmenté le salaire minimum de 6,8 %, une mesure dont près d’un million d'employés à faible revenu peuvent bénéficier.

Toutefois, ce seuil est trop faible pour vivre dans la grande région de Toronto, selon l'Ontario Living Wage Network.

Si vous travaillez à temps plein, vous devriez pouvoir joindre les deux bouts , estime le porte-parole Craig Pickthorne.

Selon lui, le niveau d'abordabilité est pire à Toronto qu'ailleurs en province. Il considère que le salaire minimum actuel est inadéquat .

La hausse du prix des loyers et de l'alimentation continue de faire grimper les taux de salaire viable, explique Craig Pickthorne.

Le salaire viable de l'organisme est calculé pour refléter le coût de la vie selon les régions.

Craig Pickthorne explique que ce calcul tient compte du loyer, du panier alimentaire, des frais de transport, des frais de garde et d'autres dépenses comme les services de téléphonie et Internet , entre autres.

Aucun endroit n'est aussi extrême que la grande région de Toronto.

Ce qui se passe, c’est que les gens sont [coincés] par la flambée des prix des loyers et l’augmentation des prix de la nourriture , précise-t-il.

Des hausses ont été enregistrées à travers la province.

Salaire viable par région : Région du Grand Toronto : 25,05 $

Grey Bruce Perth Huron Simcoe : 22,75 $

: 22,75 $ Ottawa : 21,95 $

Dufferin Waterloo Guelph-Wellington : 20,90 $

: 20,90 $ Hamilton : 20,80 $

Est de l’Ontario : 20,60 $

Brant Niagara Haldimand Norfolk : 20,35 $

: 20,35 $ Nord de l’Ontario : 19,80 $

Sud-Ouest de l’Ontario : 18,65 $

London Elgin Oxford : 18,85 $ Source: Ontario Living Wage Network

C'est la Ville d'Ottawa qui a connu la plus forte augmentation avec une hausse de 12 %.

Tous les taux de rémunération sont mis à jour chaque année le premier lundi de novembre, selon le site web de l'organisme.

De plus en plus d'employeurs s'impliquent

Davantage d'employeurs se sont engagés à verser un salaire à leurs employés qui leur permette de vivre dignement, selon l'Ontario Living Wage Network. Ces entreprises reçoivent alors une certification de l'organisme.

Avant de fonder sa propre compagnie en design de jardin, Amber Stafford a enchaîné plusieurs emplois au salaire minimum.

Je pense que le salaire viable est le salaire minimum. Comment peut-il y avoir un salaire inférieur à ce qui est requis pour vivre en ville?

Aujourd'hui propriétaire de l’entreprise Garden Party, elle en fait son devoir de payer sa dizaine de travailleurs adéquatement .

Je crois fermement que c'est notre responsabilité en tant qu'employeur de nous assurer que nos employés sont assez rémunérés pour bien vivre , pense Mme Stafford.

Amber Stafford (habillée en jaune en bas) verse à ses 10 employées un salaire plus élevé que le taux viable de la région.

À quoi sert un emploi, mis à part de faire assez d’argent pour vivre? se questionne-t-elle.

Un salaire viable est un outil efficace pour lutter contre la pauvreté au travail en garantissant que les salariés puissent joindre les deux bouts là où ils vivent.

Si votre appartement d'une chambre coûte 2000 $ par mois [à Toronto], comment pouvez-vous gagner moins de 25 $ de l'heure et survivre? C'est très frustrant , ajoute Amber Stafford.

Plusieurs employeurs torontois offrent un salaire viable à leur personnel parce qu'ils considèrent que le salaire minimum est insuffisant.

Pour aider les Ontariens, le gouvernement peut augmenter le salaire minimum au salaire viable et peut offrir des subventions pour réduire les dépenses des ménages, rappelle M. Pickthorne.

Le groupe encourage d'ailleurs les employeurs ontariens à offrir des salaires viables aux travailleurs, même si le salaire minimum est inférieur.

À l’heure actuelle, 875 lieux de travail certifiés offrent un salaire viable dans la province, selon le réseau.