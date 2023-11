Une division scolaire rurale du Manitoba est devenue le plus récent employeur en liste à vouloir recourir à du personnel de remplacement pendant un conflit de travail. Une pratique que Wab Kinew avait promis d’examiner avant de devenir premier ministre.

La Division scolaire Hanover, basée à Steinbach, a fait appel à une agence de recrutement pour trouver des aides-enseignants, après le déclenchement d’une grève de ses employés le 1er novembre.

L'offre d'emploi précise que les candidats travailleront avec des élèves en difficulté et joueront un rôle essentiel dans la création d'un environnement d'apprentissage positif .

Selon l'Association chrétienne du travail du Canada, le syndicat qui représente les grévistes, le recours à des travailleurs de remplacement suscite de l’inquiétude chez les parents, car les travailleurs temporaires seraient mieux payés, 20 dollars de l'heure, que la plupart des aides-enseignants à l’emploi de la Division scolaire.

S'ils peuvent payer des travailleurs temporaires pour venir faire ce travail, pourquoi ne peuvent-ils pas payer ces aides-enseignants qui travaillent d'arrache-pied et font une grande partie du travail des enseignants? indique Tonya Sobhani, dont la fille de 13 ans éprouve des difficultés en mathématiques sans l'aide de son aide-enseignant.

La Division scolaire Hanover n'a pas répondu à nos questions à ce sujet lundi.

Interdire la pratique?

Les membres du Nouveau Parti démocratique au pouvoir sont généralement d'accord pour dire que les travailleurs de remplacement ne devraient pas être une option en période de conflit de travail. Lors de la convention annuelle du NPD en octobre 2022, les membres du parti ont adopté à l'unanimité une résolution demandant que cette pratique soit interdite. À l’époque, le chef du NPD , Wab Kinew, avait déclaré que la proposition lui paraissait sensée, mais qu’il souhaitait d’abord demander l'avis des Manitobains.

Il n’est pas clair que le NPD ait engagé des discussions officielles sur la question au cours de l’année qui a suivi cette convention, mais elle ne semble pas faire partie de leurs priorités, un mois après leur victoire électorale. Aucune demande en ce sens n’a été formulée à la ministre du Travail et de l'Immigration, Malaya Marcelino, dans sa lettre de mandat.

La ministre Marcelino affirme que le gouvernement néo-démocrate n'en est qu'à ses débuts et que des discussions sur le sujet demeurent nécessaires.

Je suis tout à fait ouverte à avoir cette conversation qui doit impliquer autant les entreprises, que les syndicats, les travailleurs et leurs familles.

Ma porte sera ouverte sur cette question.

Les premiers ministres néo-démocrates précédents, Gary Doer et Greg Selinger, se sont prononcés contre l’interdiction des travailleurs de remplacement, estimant que l'obligation de recourir à l'arbitrage exécutoire 60 jours après le début d'un conflit de travail avait pour effet de réduire la durée des grèves et des lock-out et de pacifier les relations de travail.

Un avis que ne partage pas le Syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba (MGEU), dont certains des membres se sont vus remplacés lors du récent conflit de travail à la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Ouvrir en mode plein écran Kyle Ross est le président du Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU). Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Le président du MGEU , Kyle Ross, dit dans un communiqué qu’il soutiendrait pleinement l'interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement parce que cette pratique a pour seul effet de prolonger les grèves et les lock-out .

Interdiction au Québec et en C.-B.

Les travailleurs de remplacement sont interdits en Colombie-Britannique et au Québec. Le gouvernement fédéral s'est engagé à interdire les travailleurs de remplacement dans les secteurs réglementés par le gouvernement fédéral.

Mais la Chambre de commerce de Winnipeg estime que la campagne visant à empêcher les entreprises de recourir à des travailleurs de remplacement relève davantage de l'idéologie que de la saine politique publique .

La réalité, c'est qu'au Manitoba, l'environnement de travail est très équilibré à l'heure actuelle. Nous n'avons pas perdu beaucoup de jours en raison d'arrêts de travail. La paix sociale règne dans l'ensemble de la province et il n'est donc pas nécessaire d'aller de l'avant avec cette mesure , estime son président, Loren Remillard.

Le président du caucus progressiste-conservateur, Ron Schuler, soutient pour sa part que l’élection du gouvernement néo-démocrate a déjà fait pencher la balance en faveur des travailleurs.

Selon lui, avant de se prononcer sur une telle mesure, le nouveau gouvernement ne devrait pas oublier que l'augmentation des coûts pour les employeurs du secteur public finit par coûter cher aux Manitobains.

Avec les informations d’Ian Froese.