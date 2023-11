À l'émission Tout un matin, sur ICI Première, mardi, la présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, a défendu la mission du diffuseur public, en réponse aux détracteurs qui demandent qu'il soit privé de son financement, ou encore qu'il cesse de toucher des revenus publicitaires.

C'est une période trouble dans le monde des médias , a déclaré d'entrée de jeu l'animateur Maxime Coutié en citant les compressions majeures au réseau TVA et la crise de confiance envers les médias, avant de demander à Catherine Tait comment se portait le diffuseur public dans ce contexte.

Les trois quarts des Canadiens trouvent que Radio-Canada et CBC sont une source d'information fiable , a répondu la PDG, qui a ajouté que la période de crise frappait tous les médias, y compris le diffuseur public .

À l'origine de cette crise de confiance, selon Catherine Tait : la conférence féroce et non réglementée avec les géants numériques, le fait que les jeunes auditoires se tournent vers ces derniers, entraînant une fragmentation du marché et la polarisation croissante due à la désinformation et aux médias sociaux .

Les médias sociaux amplifient la haine, les positions extrêmes , a affirmé la PDG de CBC/Radio-Canada et, pour lutter contre la désinformation, contre la polarisation, le diffuseur public Radio-Canada joue un rôle essentiel .

Prendre une caméra et un micro et faire une entrevue tout simplement sur TikTok, ce n'est pas du journalisme.

Le vrai journalisme, a poursuivi Mme Tait, respecte des principes importants d'impartialité, d'équité, d'équilibre, d'intégrité, d'exactitude des faits, de vérification des sources... Il faut absolument que les jeunes le comprennent.

Relativement aux voix qui s'élèvent pour que le diffuseur public renonce à la publicité et, par conséquent, aux revenus qu'elle engendre, Catherine Tait fait valoir dans un premier temps que ce modèle d'affaires hybride est pratiquement celui de tous les diffuseurs publics dans le monde. D'être 100 % dépendant des fonds publics, ça aussi, ça représente une vulnérabilité pour le diffuseur public , fait valoir la PDG.

Dans un deuxième temps, elle fait remarquer que la perte de revenus publicitaires se traduirait par une perte de services importants pour les francophones, pour notre famille radio-canadienne, les créateurs, les producteurs; c'est l'ensemble de la culture francophone qui va souffrir .

Quand vous regardez tous les diffuseurs publics, nous sommes à 33 $ par personne, par an, au Canada. Vraiment, je pense que c'est le 17e de tous les diffuseurs publics en termes de financement.

Affaiblir le diffuseur public ne réglera rien

La semaine dernière, l'annonce par le Groupe TVA de la mise à pied de 547 employés (près de 40 % des effectifs de l'entreprise) avait créé une onde de choc. Je comprends très bien la situation pour TVA , a assuré Mme Tait à Tout un matin, ajoutant que les Bell Média, Corus, Metro Media éprouvaient, eux aussi, des difficultés qui sont partout dans l'écosystème médiatique.

Cet environnement perturbé n'est pas le seul fait du Canada et du Québec, a ajouté Mme Tait. Mais d'essayer d’affaiblir le diffuseur public, ce n'est pas ça la solution , selon elle.

Diverses initiatives doivent être avancées et poursuivies pour soutenir le secteur privé et bien travailler ensemble , a expliqué Catherine Tait. Elle cite en exemple le fait qu'en région Radio-Canada partage ses nouvelles et de la vidéo avec des radios communautaires, et que CBC partage le travail avec le quotidien The Toronto Star sur des reportages d'enquête très coûteux .

On ne veut pas être le seul diffuseur dans ce pays , s'est exclamée Mme Tait, pour qui il est essentiel de maintenir un écosystème robuste, solide, avec plusieurs voix, avec une diversité de points de vue et de contenus .

Un passage tendu devant un comité des Communes

Devant le Comité permanent du patrimoine canadien, jeudi dernier, la PDG de CBC/Radio-Canada a défendu le diffuseur public et son indépendance journalistique.

Son passage en commission parlementaire fut par moments tendu. Lors d'un échange à propos de la confiance du public envers les médias d'information, la députée conservatrice Rachael Thomas a dit de Catherine Tait : dire la vérité, ce n'est pas sa façon de gagner la confiance des Canadiens .

Jesus , a murmuré Catherine Tait, exprimant sa frustration.

D'autres membres du comité ont demandé à la députée Thomas de se rétracter.

Toujours en commission parlementaire, et en lien avec la guerre qui oppose Israël au Hamas, la députée conservatrice Melissa Lantsman a quant à elle qualifié de biaisée la décision de CBC de ne pas utiliser le mot terrorisme relativement au Mouvement islamiste palestinien Hamas [une décision également prise par Radio-Canada, NDLR].

Relativement à cette pratique, depuis longtemps exercée dans les salles de nouvelles du diffuseur public, de ne pas faire référence aux attaques ou à leurs auteurs comme étant du terrorisme ou des terroristes , Catherine Tait a expliqué que les journalistes ne voulaient pas être perçus comme prenant parti dans le conflit. Notre travail consiste à demeurer indépendants et à nous fonder sur les faits.

Nous soutenons notre journalisme. Je ne vais pas m'excuser parce que notre journalisme est parmi les meilleurs au monde. Si vous avez des préoccupations, je vous invite à les formuler à notre ombudsman indépendant.

Le chef conservateur Pierre Poilievre, actuellement en avance dans les intentions de vote selon les sondages, affirme qu'il glissera la clé sous la porte de CBC s’il devient premier ministre, mais qu’il épargnera Radio-Canada. Ce qui nécessiterait une modification de la Loi sur la radiodiffusion du pays.

Mardi, à Tout un matin, Catherine Tait s'est vu demander ce que signifierait, pour le diffuseur public, un changement de gouvernement à Ottawa.

Je ne peux pas commenter sur l'avenir des élections fédérales si loin encore, a répondu la PDG de CBC/Radio-Canada. Je pense qu'il faut travailler à promouvoir et mieux communiquer aux Canadiens la valeur de leur diffuseur public. C'est ça mon travail en ce moment.

Avec les informations de CBC