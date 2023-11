Des environnementalistes prônent la réduction du péage pour les camions à Toronto

Le gouvernement de Doug Ford devrait subventionner les camionneurs pour qu'ils utilisent l'autoroute à péage 407 au nord de Toronto plutôt que l'A-401, ce qui éviterait d'avoir à construire l'A-413, selon le groupe Environmental Defence.

Le coût de cette proposition : 4 milliards de dollars sur 30 ans, selon le groupe environnemental.

Les écologistes affirment toutefois que c'est 6 milliards de moins que les estimations du coût du projet d'autoroute 413.

Selon le rapport d'Environmental Defence, la circulation des camions sur l'autoroute privée 407 plutôt que sur la 401 réduirait le temps de déplacement des camionneurs d'environ 80 minutes et mènerait à une réduction de 12 000 à 21 000 camions par jour sur l'A-401.

Cela aiderait à désengorger l'autoroute la plus achalandée au pays et rendrait le projet d'A-413 inutile .

L'industrie du camionnage et les automobilistes tireraient profit du désengorgement de la 401 et on serait tous gagnants - aux plans financier et environnemental - si l'autoroute 413 n'est pas construite.