Plus de 25 000 travailleurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux en Mauricie et au Centre-du-Québec ont tenu lundi une première journée de grève.

Des syndiqués ont manifesté lundi devant le Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) à Trois-Rivières. (Photo : 6 novembre 2023)

Les services essentiels étaient maintenus dans les différents établissements de santé. Certains usagers rencontrés au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières mentionnent toutefois avoir vécu quelques perturbations de services.

Le reportage de Kassandra Lebel

Tôt le matin, 200 travailleurs ont manifesté devant les bureaux de la députée de Champlain et présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel.

Des représentants syndicaux ont tenu un point de presse lundi matin devant le bureau de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, à Trois-Rivières. (Photo : 6 novembre 2023)

Les cours ont été suspendus durant l’avant-midi ou une partie de l’avant-midi dans les écoles secondaires et les cégeps publics de la région.

Des syndiqués du Cégep de Trois-Rivières ont manifesté lundi, dans le cadre de la grève du Front commun. (Photo : 6 novembre 2023)

Malgré les bouleversements que cette grève a pu causer pour les familles, plusieurs parents rencontrés mardi matin ont dit appuyer les revendications du personnel scolaire.

Des employés du réseau public de la santé ont manifesté lundi dans le cadre de la première journée de grève du Front commun au Québec. (Photo : 6 novembre 2023)

Le Front commun est constitué de quatre syndicats, soit la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). Ils représentent 420 000 travailleurs du secteur public.