Des édifices fédéraux convertis en 2800 nouveaux logements, notamment à Ottawa

Six propriétés fédérales excédentaires accueilleront plus de 2800 nouveaux logements à Calgary, à Edmonton, à Saint-Jean de Terre-Neuve et à Ottawa.

À Ottawa, 307 logements sont prévus au Village des Riverains, 600 logements à l’avenue Carling et 710 logements sur la rue Booth, dont 221 logements abordables, indique Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) par voie de communiqué.

Le Village des Riverains est un site de 125,5 hectares (310 acres) qui abritait autrefois la base des Forces canadiennes Rockcliffe, laquelle servait principalement de logements militaires avant sa mise hors service en 1994. La Société immobilière du Canada a acquis le site en 2011 auprès du ministère de la Défense nationale, à la suite de la signature de l’accord de participation entre les Algonquins de l’Ontario (AO) et la Société immobilière du Canada conclu en 2010.

On compte trois projets de logements abordables au Village des Riverains. Le terrain a été vendu à la Société de logement communautaire d’Ottawa grâce à l’Initiative des terrains fédéraux de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Actuellement, environ 1000 résidents vivent dans la collectivité. Deux parcs et deux bassins de gestion des eaux pluviales ont été achevés, et la construction du noyau communautaire a commencé.

Le site de la rue Booth, qui compte 2,5 hectares ou 6,5 acres, a été acquis par la Société immobilière du Canada en 2015 auprès de Ressources naturelles Canada. Il est situé à l'angle de la rue Rochester et de la rue Norman.

Quant au site du 299, avenue Carling, il s'agit d'une parcelle de terrain vacant de 1,4 hectare (3,4 acres) que la Société immobilière du Canada (SIC) a acquise auprès de Services publics et Approvisionnement Canada en 2017. La SIC aménage le site dans le cadre d’une coentreprise avec les Algonquins de l’Ontario.

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, le ministre des SPAC , Jean-Yves Duclos, et la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, ont également annoncé 516 logements à Currie, à Calgary, 711 logements au Village à Griesbach, y compris 93 logements abordables, à Edmonton, en Alberta, et enfin, 34 logements à Pleasantville, à Saint-Jean de Terre-Neuve, dans Terre-Neuve-t-Labrador.

Ouvrir en mode plein écran La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Le gouvernement du Canada peut jouer un rôle important en appuyant la construction d’un plus grand nombre de logements pour les Canadiens et Canadiennes , a déclaré la ministre Anand dans le communiqué du gouvernement. Certaines des propriétés annoncées aujourd’hui sont le résultat direct de l’Initiative des terrains fédéraux, qui a été mise en place avec les mesures d’assouplissement appropriées du Conseil du Trésor pour permettre à davantage de propriétés d’être mises à disposition en vue de leur développement ou de leur rénovation en tant que logements abordables.

Ces conversions d’édifices fédéraux en logements seront gérées par la Société immobilière du Canada.

Cette année seulement, grâce à des ententes avec des promoteurs, la Société permettra la construction de plus de 2800 unités de logement à Calgary, Edmonton, [Saint-Jean de Terre-Neuve] et Ottawa d'ici la fin de mars 2024, dont un minimum de 300 qui seront abordables , a indiqué le ministre Duclos en conférence de presse.

30 000 nouveaux logements d’ici 2029

Au total, près de 30 000 nouveaux logements devraient être construits sur des terrains excédentaires du gouvernement fédéral d’ici 2029, selon le ministère.

Afin d’augmenter le nombre de logements abordables, la Société immobilière du Canada annonce un nouvel objectif minimum de 20 % de logements abordables pour l’ensemble des projets en cours de réalisation. Cette nouvelle exigence s’appliquera lorsque l’exigence municipale minimale en matière de logement abordable est inférieure ou n’existe pas encore , ajoute le gouvernement.

D’autres mesures devraient être annoncées pour accélérer ce processus et pour trouver davantage de possibilités de construire plus de logements, assure-t-on.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Yves Duclos est ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Nous accélérons et simplifions le processus de conversion des propriétés fédérales excédentaires en habitations, et nous continuons de travailler avec la Société immobilière du Canada pour permettre la construction de logements supplémentaires , a déclaré le ministre Duclos, dans le communiqué du gouvernement.