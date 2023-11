Plusieurs écoles fermées en raison de la météo sur la Côte-Nord

Les cours sont suspendus mardi au centre de services scolaires du Fer et dans toutes les écoles de la communauté de Uashat mak Mani-utenam. De la neige et de la pluie abondante sont attendues dans les secteurs de Sept-Îles et Port-Cartier.

En raison des chutes de neige importantes et de la forte pluie attendues aujourd'hui, l'ensemble des établissements primaires, secondaires, adulte, formation professionnelle sont fermés.

L'Institut de l'enseignement de Sept-Îles et le cégep de Sept-Îles suspendent également les cours pour la journée.

Les secteurs visés sont ceux de Port-Cartier, Gallix, Pentecôte, Sept-Îles, Uashat et Mani-utenam.

Le secteur de Fermont n'est donc pas touché par cette mesure.

Les services de garde d'ITUM et du CSS du Fer demeureront néanmoins ouverts.

Précipitations abondantes

Des accumulations totales de 15 à 20 cm sont prévues de Port-Cartier jusqu'à La Romaine, selon Environnement Canada, qui s'attend à ce que la neige modérée à forte se poursuive jusqu'en soirée.

Les accumulations de neige pourrait même se mêler à des fortes pluies plus tard en soirée, particulièrement de Natashquan à Tête-à-la-Baleine.

On s'attend à voir tomber de 50 à 70 millimètres de pluie sur ces régions dans la nuit de mardi à mercredi.

Environnement Canada rappelle aux usagers de la route d'adapter leur conduite aux conditions routières changeantes. La pluie pourrait causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes.