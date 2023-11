Les nouveaux arrivants francophones en Ontario sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l’entrepreneuriat, remarquent plusieurs intervenants. Mais même si les structures d’encadrement s'améliorent, plusieurs obstacles, dont l’accès au capital, compromettent leur réussite.

Jour de marché à Sudbury. Les portes du centre commercial viennent à peine d’être ouvertes qu’une paire de clientes se dirige au kiosque de Rosine Bongnan.

L’Ivoirienne, qui habite à Sudbury depuis 2019, y vend des vêtements et autres produits artisanaux fabriqués dans des pays ouest-africains.

Elle exploite une fibre entrepreneuriale qu’elle a découverte il n’y a pas si longtemps.

L’idée est venue du fait que quand je porte mes vêtements africains, les gens m’interpellent : ah, c’est beau, c’est joli, j’adore. Et je me suis dit : pourquoi ne pas essayer de les commercialiser pour voir réellement ce que ça peut donner? , explique-t-elle.

Une année après s’être lancée en affaires, elle ne regrette pas d’avoir exploré l’inconnu, en plus de garder son emploi à temps plein. Malgré les soucis, rien ne vaut l’interaction avec ses clients comme ceux qu’elle rencontre au marché, note-t-elle.

Mien-Môh, [...] c’est mon plus grand bonheur. C’est mon plaisir de faire ce que je veux, d’offrir aux autres ce qu’il y a de plus beau chez moi. Et ça me fait plaisir de voir que des personnes qui, quand elles achètent mes produits, reviennent me voir au marché toutes heureuses, toutes joyeuses en me disant : "voilà, j’ai porté ce que j’ai acheté."