Salaire viable : la plus importante augmentation à Ottawa, selon un rapport ontarien

Selon l’organisme Ontario Living Wage Network, c’est dans la capitale nationale que le salaire viable a le plus augmenté en Ontario, dans la dernière année.

Il faut désormais gagner 21,95 $ de l'heure pour pouvoir vivre à Ottawa, soulève le rapport.

L’organisme calcule et compare combien les travailleurs de 10 régions différentes doivent gagner par heure pour avoir un salaire décent et participer modestement à la vie civique et culturelle .

À cet effet, Ottawa a une pente abrupte à gravir. Le salaire viable a augmenté de 12 % depuis l’année dernière, ce qui représente la plus forte augmentation en un an parmi les 10 régions ontariennes qui ont été étudiées.

Dans son classement annuel publié lundi, le salaire viable d’Ottawa est maintenant classé au troisième rang.

Salaire viable par région : Région du Grand Toronto : 25,05 $

Grey Bruce Perth Huron Simcoe : 22,75 $

Ottawa : 21,95 $

Dufferin Waterloo Guelph-Wellington : 20,90 $

Hamilton : 20,80 $

Est de l’Ontario : 20,60 $

Brant Niagara Haldimand Norfolk : 20,35 $

Nord de l’Ontario : 19,80 $

Sud-Ouest de l’Ontario : 18,65 $

London Elgin Oxford : 18,85 $ Source : Ontario Living Wage Network

Ottawa n’est pas une exception, mais les résultats de cette année montrent que les récentes augmentations des coûts de la nourriture et du loyer ont été ressenties plus durement par les résidents de la capitale nationale, selon un porte-parole pour Ontario Living Wage Network, Craig Pickthorne.

Les salaires de subsistance augmentent tous d'une certaine manière d'une année sur l'autre. Ils ne baissent jamais , a-t-il expliqué.

Le reportage de Julien David-Pelletier :

2:12 Chaque année, l'Ontario Living Wage Network évalue quel salaire est nécessaire pour vivre décemment dans une ville donnée. Le salaire minimum a augmenté récemment au Québec et en Ontario, mais c'est loin d'être suffisant, selon l'organisme. Reportage de Julien David-Pelletier

Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le loyer moyen d'un appartement de deux chambres à Ottawa est de 1625 $, alors que le salaire minimum en Ontario est de 16,55 $ de l'heure.

Les employés d'Ottawa qui gagnent le salaire minimum et travaillent à temps plein ont encore un manque à gagner de 185 $ pour être en mesure de payer leurs factures , a estimé M. Pickthorne.

La clé du recrutement du personnel, selon un propriétaire

L’organisme définit le salaire de subsistance comme le taux horaire qu’une personne doit gagner pour couvrir ses dépenses de base, soit le loyer, la nourriture, les vêtements, le transport et Internet.

Le réseau certifie également 33 entreprises d’Ottawa qui versent un salaire viable.

Ouvrir en mode plein écran Le réseau certifie également 33 entreprises d’Ottawa qui versent un salaire viable, dont le magasin de vélos, Full Cycle. Photo : tirée de Facebook/Full Cycle

Le magasin de vélos, Full Cycle, est l’une d’elles. Son propriétaire, Matti Pihlainen, dit avec fierté que c’est le cas depuis le début de l’année 2023. Pour lui, c’était la clé du recrutement.

Nous nous sommes rendu compte qu’il était difficile de trouver du personnel compétent. Nous devions nous assurer de garder nos employés et de les traiter le mieux possible.