Une première moitié de mandat intense pour Céline Brindamour

Élue il y a exactement deux ans ce mardi, Céline Brindamour reconnaît que la première moitié de son mandat n’a pas été de tout repos

Pour la mairesse de Val-d’Or, la question des enjeux sociaux, notamment l’itinérance, mais aussi la gestion des finances a apporté un lot de défis pour les élus autour de la table du conseil.

Je dirais que ça a été un mandat intense jusqu’à maintenant, a-t-elle confié à l’issue de la séance du conseil, lundi. Comme beaucoup de maires et mairesses, on a été élus en sortie de pandémie avec une hausse de coûts importants. On se retrouve aussi avec beaucoup plus d’obligations que quand j’ai commencé en politique, il y a 26 ans. On donne davantage de services à la personne, comme le logement par exemple. Avec beaucoup de choses dans notre cour, inévitablement c’est intense.

Des critiques qui ne laissent pas indifférents

Céline Brindamour cite les travaux de revitalisation du centre-ville comme l’un des bons coups des deux dernières années. Comme pour le dossier de l’itinérance, elle y a cependant essuyé des critiques qui ne la laissent pas indifférente.

Je ne veux pas m’habituer à ça, mais il y a des critiques qui sont non justifiées, avance la mairesse. J’aurais souhaité que les gens fassent la part des choses. On n’est pas parfaits à la Ville de Val-d’Or et on prend des décisions qui ne font pas l’affaire de tout le monde, mais on travaille fort pour être justes et servir les citoyens. Parfois, les critiques non justifiées peuvent être blessantes, mais il va falloir que je vive avec ça.

Céline Brindamour dit ne pas remettre en question son implication politique, mais elle ne réfléchit pas encore à ce qui l’attend dans deux ans, à la fin de son mandat.