Le nouveau refuge à Dartmouth trop petit pour la demande, craint un conseiller

Un conseiller de Dartmouth affirme que même si un nouveau refuge dans sa région est le bienvenu, d'autres sont nécessaires dans la région d'Halifax pour mieux aider le nombre croissant de personnes sans-abris.

Sam Austin est soulagé de savoir que l'ancienne église Saint-Paul sur le chemin Windmill deviendra bientôt un refuge de nuit.

Le conseiller explique que le nouveau refuge sera à quelques rues d'un campement de sans-abris, ce qui sera pratique pour les utilisateurs de la région.

Le nouvel espace disposera dans un premier temps de 50 lits, avec une capacité pouvant atteindre 100 si nécessaire.

C'est insuffisant par rapport aux besoins , dit-il.

Sam Austin rappelle qu’il y a plus de 200 personnes qui dorment dans la rue dans la Municipalité régionale d'Halifax, dont la moitié du côté d'Halifax. Dartmouth compte environ un quart du nombre total, l'autre quart est à Sackville.

J'ai très peur que quelqu'un souffre cet hiver, même meurt. C'est là où nous en sommes.

Il voudrait voir d’autres refuges à Halifax et à Sackville pour aider les gens là où ils se trouvent et leur permettre de rester là où ils ont des liens avec leur famille et le soutien communautaire qu’ils connaissent.

Demander aux gens de la municipalité de venir à Dartmouth chaque soir ne correspond pas à la réalité fondamentale des gens qui sont en mode survie , affirme le conseiller.

Le personnel municipal d'Halifax a déclaré au conseil en octobre qu'environ 10 personnes se retrouvent sans abri chaque semaine et qu'ils s'attendent à ce que le nombre de personnes dormant dans la rue atteigne 400 d'ici juin prochain.

Le conseiller de Dartmouth, Sam Austin, croit qu'il faudra d'autres refuges pour l'hiver.

Sam Austin a demandé au fournisseur de services, l’organisme 902 Man Up, d'organiser une réunion communautaire avec les voisins du nouveau refuge pour leur donner une idée de la façon dont les choses fonctionnent et pour répondre à toute préoccupation.

Le co-directeur général du groupe, Peter Campbell, prévoit faire exactement cela. Il dit que cette stratégie les a bien servis au refuge de la rue North Park à Halifax qu'ils dirigent depuis un an, et l'hiver dernier à l’église Christ Church à Dartmouth.

Nous voulons que tout le monde sache qu'il existe des endroits où les gens peuvent se réchauffer et se sentir en sécurité , indique Peter Campbell.

Il précise que le nouveau refuge comptera environ six membres du personnel, plus des agents de sécurité, pour le refuge de nuit, ouvert de 20 heures à 8 heures du matin.

Peter Campbell est codirecteur général de 902 Man Up, qui gérera le refuge de Dartmouth.

À son avis, il est essentiel d’avoir le bon personnel pour entrer en contact avec les personnes sans-abris. Peter Campbell est convaincu qu'ils pourraient aussi fournir du personnel à d'autres refuges si la province souhaitait en ouvrir davantage.

C'est une chose dans laquelle nous excellons. Nous pouvons y parvenir rapidement , dit-il.

Nous lançons simplement un appel dans nos communautés et nous amenons les gens sur place.”

Province ouverte à d’autres options

Le ministre des Services communautaires, Trevor Boudreau, dit qu’il va vérifier à quel point le refuge est en demande lorsqu’il va ouvrir, mais il est ouvert à d'autres solutions.

S'il existe davantage de possibilités de partenariat avec davantage de propriétaires pour différents emplacements de refuge, la province continuera d'examiner ces options , assure le ministre, Trevor Boudreau.

Nous continuons à y travailler et nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire!

Trevor Boudreau espère aussi que les 100 abris temporaires individuels, fabriqués par une entreprise appelée Pallet, feront une différence à leur arrivée. Ils sont attendus le mois prochain et la province travaille avec la Municipalité régionale d’Halifax pour trouver le meilleur emplacement pour ces refuges.

Avec les informations de Haley Ryan de CBC