Les actions d'Organigram Holdings ont grimpé de près de 19 % lundi, après que BAT (British American Tobacco) a annoncé avoir signé un accord pour augmenter sa participation dans le producteur de cannabis en investissant 124,6 millions de dollars.

Organigram a indiqué qu'elle prévoyait d'utiliser 83,1 millions $ pour créer une réserve d'investissement stratégique afin de l'aider à accroître sa présence géographique et à investir dans des occasions de croissance émergentes. Le reste de l'argent sera utilisé aux fins générales de l'entreprise.

Selon Organigram, l'investissement de BAT l'aidera à étendre sa présence au-delà du Canada et à renforcer sa situation financière pour une croissance durable à long terme.

Dans le cadre de la proposition, qui est assujettie à l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires d'Organigram et à d'autres conditions, BAT a accepté d'acheter 38 679 525 actions ordinaires et actions privilégiées convertibles de catégorie A sans droit de vote en trois tranches. L'acquisition de la première tranche devrait être conclue vers le 16 janvier, suivie de deux autres vers le 30 août et le 28 février 2025.

Ouvrir en mode plein écran Les installations du producteur de cannabis Organigram à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC/Shane Magee

BAT détient déjà une participation de 18,8 % dans Organigram. Cette dernière fait valoir que l'accord verra BAT augmenter sa participation en actions ordinaires avec droit de vote à 30 % et sa participation globale en actions à 45 %, y compris les actions privilégiées de catégorie A sans droit de vote.

Les actions d'Organigram ont pris lundi 30 cents, soit 18,9 %, pour clôturer à 1,89 $ à la Bourse de Toronto.