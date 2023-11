Bilan de mi-mandat : Magog veut poursuivre la densification de son territoire

Le conseil municipal de Magog a fait le bilan de ses deux premières années de mandat lors de la séance du conseil municipal lundi soir et a présenté ses priorités pour les mois à venir. La mairesse, Nathalie Pelletier, veut continuer dans la même direction en travaillant notamment sur les dossiers de logements et de densification du territoire.

Nathalie Pelletier est revenue sur ses 24 derniers mois à la tête de Magog et a souligné l’adoption de la toute première Politique d’habitation de la ville qui va favoriser la création de logements sur le territoire. L'accès au logement, c'est une priorité de l'ensemble des élus , stipule la mairesse.

Le premier plan directeur du transport actif (Nouvelle fenêtre) a aussi été adopté afin de favoriser les déplacements à pied ou à vélo, dans le but de délaisser davantage la voiture.

La mairesse a également rappelé ce qui a été fait en lien avec la protection de l’environnement, tel que la transformation de l’Espace Saint-Luc en îlot de fraîcheur, ou encore les démarches pour que le marais de la Rivière-aux-Cerises soit reconnu comme réserve naturelle.

Nathalie Pelletier souhaite poursuivre sur cette lancée en continuant à densifier le territoire.

La municipalité a d'ailleurs adopté trois règlements lundi soir qui découlent de sa Politique d’habitation. La Ville se dote d'un règlement de droit de préemption qui lui permettra d’acquérir les immeubles avant tout autre acheteur, d'un autre qui empêchera des propriétaires de transformer des logements locatifs en condo, et un troisième autorisera un soutien financier aux promoteurs qui offriront des logements sociaux ou abordables dans leurs immeubles. Selon le règlement, ces propriétaires pourront toucher entre environ 100 et 200 $ par unité qui sera abordable.

Mme Pelletier souhaite que le plan d'urbanisme se finalise dans la prochaine année. Elle estime que cela fait près de 8 ans que la Ville de Magog travaille sur ce dossier.

Les élus prévoient se pencher sur le quartier des Tisserands à Magog, qui est le quartier où la Ville a pris naissance. Le but est que le quartier soit éventuellement revampé.

C'est un projet qui n'appartient pas à la municipalité, il y a quand même de la décontamination à faire, des bâtiments qui sont en détérioration. C'est un site patrimonial, la ville de Magog a pris naissance autour de ce complexe de textile , explique Nathalie Pelletier.

On essaie d'être le plus facilitateur possible pour qu'un projet voie le jour dans cet endroit important pour Magog et ces citoyens.