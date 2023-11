Trois organismes francophones se partagent 250 000 $ de la province

Trois organismes francophones de la Colombie-Britannique se partageront 250 000 $ du gouvernement provincial dans les deux prochaines années afin qu'ils puissent poursuivre des projets.

Trois groupes sont ciblés par ces fonds, soit les jeunes, les aînés et les nouveaux arrivants appartenant à des minorités raciales.

Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) recevra 66 000 $, le Relais francophone de la Colombie-Britannique 94 000 $ et le Carrefour 50+ 90 000 $.

Nous avons l’inclusion à cœur et nous continuons d’investir dans des initiatives qui favorisent l’égalité et dans des services qui tiennent compte de la diversité de la Colombie-Britannique , indique dans un communiqué Adrian Dix, le ministre de la Santé et des Affaires francophones.

Un impact tangible dans les communautés

Pour le CJFCB , c’est une chance de lancer un programme d’engagement jeunesse.

Des jeunes entre 14 à 25 ans vont mettre en place des projets en français qui vont avoir un impact positif et pourront travailler main dans la main avec des structures francophones , explique Claudya Leclerc, présidente de l‘organisme.

Une nouveauté, qui est possible grâce à ce financement, est d’offrir des bourses pour mettre en œuvre les projets de jeunesse, mais également de leur offrir des formations. De vraiment pouvoir outiller les jeunes pour intégrer le marché du travail et aussi la communauté c’est génial , continue Mme Leclerc.

Célébrer le leadership de la jeunesse est super important pour les organismes qui vont collaborer avec eux

Le Carrefour 50+ tant qu’à lui se penchera sur une initiative qui permettra de peaufiner et considérablement créer de l’accès à l’information et aux services essentiels pour nos membres , d’après sa présidente, Johanne Dumas.

Publicité

L’objectif de ce programme est de répertorier et d’offrir un ensemble de services paramédicaux aux aînés francophones qui souhaitent vieillir en restant à la maison , d’après le communiqué de presse.

Avec leur présence dans la communauté en croissance d’année en année, de pouvoir divulguer le plus d’information possible, ça rend toujours les choses plus faciles , affirme Mme Dumas.

Finalement, le Relais francophone financera un projet qui promeut l’inclusion sur le marché de l’emploi des minorités raciales francophones visibles.

L’idée c’est de venir en aide et sensibiliser à la francophonie plurielle et d’aider les francophones à rester en Colombie-Britannique, à contrer les barrières à l’emploi , indique Inès Ghozzi, directrice générale du Relais Francophone.