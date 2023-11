Magog abandonne le projet de sauna au quai MacPherson

La Ville de Magog abandonne le projet du sauna au quai MacPherson. La mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, en a fait l'annonce lundi soir à la toute fin de la séance du conseil municipal.

Nathalie Pelletier explique que la décision a été prise il y a quelques jours par le conseil. Selon les élus, la version modifiée du sauna flottant n'apportait plus l'aspect innovateur qui était recherché dans ce projet.

On avait autorisé la première mouture, la plateforme flottante, on trouvait que ça avait un côté innovateur. Ce projet-là n'a pas vu le jour, les promoteurs ont retiré leur projet et nous ont présenté autre chose, ce qui est semblable à ce qu'on peut retrouver dans d'autres municipalités , explique la mairesse. Étant donné que ça nous rejoignait moins côté innovateur, on était moins là.

Il n'y aura pas de projet de sauna flottant à Magog.

On sentait que ça ne faisait pas l'unanimité, on a dit : "on va faire travailler nos équipes sur d'autres projets" , poursuit Mme Pelletier.

La mairesse convient que le dossier divisait à la fois les élus municipaux et les citoyens.

Un ou deux citoyens ont applaudit dans la salle du conseil après l'annonce de la mairesse.