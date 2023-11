Feux de forêt à l’été 2023 : un sommet scientifique à Saguenay pour faire le bilan

Des chercheurs, des acteurs du milieu de la forêt et des représentants des communautés autochtones vont se réunir mardi à l’hôtel Le Montagnais, à Chicoutimi, pour établir le bilan des feux historiques qui ont embrasé les forêts canadiennes cet été. L'événement devrait rassembler 150 personnes.

L’objectif du Sommet sur les feux de forêt organisé par l’Observatoire régional de recherche sur la forêt boréale de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) est également de réfléchir à des mesures de prévention basées sur la science, a expliqué le professeur en écologie et en aménagement forestier, Yan Boucher, au micro de Place publique.

Selon lui, les feux de forêt risquent de survenir de plus en plus souvent. Les statistiques ne sont pas avec nous, si on veut. Le climat se réchauffe , a souligné l'invité au micro de Place publique.

Le co-directeur du Centre de recherche sur la boréalie (CREB) croit que dans ce contexte, il est important de mettre en place des stratégies d’adaptation pour protéger les forêts nordiques du Québec.

Parmi celles qui lui viennent en tête : planter des arbres moins inflammables autour des habitations, augmenter le nombre de feuillus en général et adopter des coupes forestières plus durables pour que soient maintenus les arbres plus vieux. Les boisées entièrement composés d'arbres très jeunes, argue-t-il, se régénèrent trop difficilement après le passage d’un incendie.

L'épinette noire, c’est l'essence qui va occuper les plus grands territoires qu'on va retrouver en forêt boréale. C'est une espèce qui va produire des graines viables seulement à partir d'une cinquantaine d'années, des fois jusqu'à 70 ans , a-t-il donné en exemple.

Plus on rajeunit l’âge moyen des forêts dans le paysage boréal, plus le risque qu’il arrive un feu dans des forêts trop jeunes qui n’ont pas de graine dans leurs cocottes, on risque d’avoir de plus en plus de problèmes de génération.