Les avocats de Nathaniel Veltman, accusé de l'attaque contre une famille musulmane à London, en Ontario, ont annoncé lundi qu’ils ne présenteront pas d'autre témoin. L'homme fait face à quatre chefs d'accusation de meurtre prémédité dans des circonstances de terrorisme et à une accusation de tentative de meurtre.

Le psychiatre Julian Gojer a complété son témoignage en après-midi en répondant aux dernières questions de la Couronne. La plupart d’entre elles portaient à nouveau sur les différentes évaluations psychiatriques et psychologiques subies par l’accusé et sur certaines contradictions entre celles-ci.

Par exemple, le psychiatre spécialisé en médecine légale a affirmé à la barre des témoins que l’accusé souffre probablement de trouble obsessif compulsif alors qu’une évaluation à l’hôpital a conclu qu’il ne répondait pas aux critères d'un tel diagnostic.

En un peu plus de huit semaines de procès en Cour supérieure è Windsor, la Couronne a déposé sa preuve et fait témoigner 19 personnes. Seuls l’accusé et le psychiatre ont été appelés à témoigner par la défense.

La juge Renee Pomerance a expliqué aux jurés que les avocats et elle avaient maintenant beaucoup de travail à faire avant de procéder aux étapes finales du procès.

La magistrate a expliqué que des discussions légales doivent avoir lieu. Toutefois, la teneur de ces conversations, qui se dérouleront dans les prochains jours, sera frappée d’un interdit de publication jusqu’à ce que le jury soit séquestré pour en arriver à un verdict dans cette affaire.

Comme un membre du jury a déjà été dispensé pour un problème de santé, un des 13 jurés restants devra être remercié avant le début des délibérations.

La juge a déjà annoncé aux jurés qu’ils seront de retour au plus tôt vendredi, mais que les discussions pourraient durer plus longtemps.