Les employés canadiens de Stellantis, propriétaire de Chrysler, ont voté en faveur d'une nouvelle convention collective de trois ans. Cette décision conclut les négociations au pays entre le syndicat Unifor et les trois grands constructeurs automobiles nord-américains, qui ont abouti à des augmentations de salaire à deux chiffres pour les travailleurs.

Unifor a annoncé lundi soir que 60 % des suffrages exprimés aux usines d'assemblage de Windsor et de Brampton, ainsi qu'à l'usine de coulage d'Etobicoke, à Toronto, étaient en faveur de l'accord.

Le taux de ratification était de 85 % ou plus dans d'autres segments des membres d'Unifor, comme le personnel de bureau, entre autres.

La convention collective de trois ans couvrira environ 8200 membres d'Unifor, dont environ 4500 membres à l'usine de Windsor.

20 % de hausse salariale sur trois ans

L'accord comprend une augmentation salariale de près de 20 % sur la durée du contrat, de nouveaux congés payés, des indemnités de vie chère et une prime de signature de 10 000 $ pour les employés à temps plein. Les travailleurs des métiers spécialisés verront leur salaire augmenter de 25 %.

D'ici la fin de l'accord de trois ans, un ouvrier de production à plein salaire gagnera 44,52 $ de l'heure, selon le syndicat.

Les membres d'Unifor chez Stellantis bénéficieront des mêmes augmentations de salaire importantes, des mêmes améliorations de retraite et des mêmes mesures de sécurité du revenu pour la transition vers les véhicules électriques que les membres d'Unifor chez Ford et General Motors , a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

Ouvrir en mode plein écran Stellantis fabrique les véhicules de marques Dodge, Jeep et Chrysler. (Photo d'archives) Photo : (David Zalubowski/The Associated Press)

L'accord suit le modèle établi par les accords chez Ford et General Motors plus tôt cet automne. Mais les travailleurs de General Motors et de Stellantis ont été brièvement en grève, parce qu’aucun accord n’avait été conclu dans les délais de négociation impartis.

Métamorphose vers la production de véhicules électriques

Nous avons toujours eu l'intention de récompenser nos employés représentés par Unifor pour leurs contributions à notre entreprise au cours de cette ronde de négociations , a déclaré Mark Stewart, chef de l'exploitation de Stellantis Amérique du Nord, dans un communiqué lundi soir.

Pour lui, la main-d'œuvre canadienne joue un rôle clé dans les plans stratégiques de l'entreprise et dans la transition électrique. Il était donc particulièrement important pour nous de parvenir à un accord qui garantit l'avenir de l'entreprise pour nos employés, leurs familles et nos clients.

L'entreprise affirme que l'investissement lié à l'usine d'assemblage de Windsor s'élève à 1,89 milliard de dollars et que l'usine devrait revenir à un fonctionnement en trois équipes pour produire la prochaine génération de voitures à moteur surdimensionné Dodge.

L'usine de Brampton produira quant à elle la prochaine génération du Jeep Compass.