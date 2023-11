Grève du Front commun : des parents d’élèves s’adaptent à la situation

La grève du Front commun ainsi que la grève des chauffeurs d’autobus scolaire ont forcé plusieurs parents d’écoliers de la région à trouver des façons de s’adapter. Si certains ont reconduit leur enfant à l’école, d’autres ont décidé de les garder à la maison.

Les enseignants du primaire et du secondaire étaient en grève lundi matin partout dans la région. Au Centre de Services scolaire des Rives-du-Saguenay, de la Jonquière et du Pays-des-Bleuets, les élèves étaient attendus à compter de 10 h 40 en classe.

Des parents d’élèves rencontrés ont affirmé qu’ils se sont adaptés, tandis que d’autres disent appuyer les mouvements de grève.

Je suis quand même en télétravail, alors c’est plus facilitant pour moi de venir porter les enfants , a expliqué un père.

Publicité

Une chance que je suis en congé. C’est sûr que ça a aidé. Je suis derrière eux-autres. Je fais aussi partie du Front commun , a renchéri une mère.

On s’est organisé en soutien aux professeurs aujourd’hui , a ajouté une autre.

Taux d’absentéisme moins élevé que prévu

On s’attendait à un taux d’absentéisme un peu plus élevé ce matin parce que ça pouvait apporter certaines complications dans les familles de venir reconduire les enfants à l’école pour 10 h 40. Donc, on a eu 3,8 % d’élèves qui ont été absents , a expliqué la porte-parole du Centre de Services scolaires des Rives-du-Saguenay, Louise Noël.

Seuls les élèves des écoles du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean étaient attendus au début de l’après-midi. Les services de garde n’ont rouvert qu’en fin de journée.

J’ai surveillé mon garçon pendant la matinée. C’est certain que ce n’est jamais plaisant, mais je comprends le contexte , a expliqué un père.

On est obligé de poser des journées, des demi-journées au travail. On s’arrange, mais on comprend pourquoi , a ajouté une mère.

Au Collège d’Alma, les cours ont repris en après-midi. Les impacts des grèves seront minimes, selon le porte-parole de l’établissement.

Ouvrir en mode plein écran Le Collège d'Alma. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Pour l’instant, les impacts sont assez limités même avec ce qu’on voit venir au sens où on rentre dans le nombre de jours de formation qu’on a l’obligation d’offrir. Donc pour l’instant, tout rentre dans le calendrier scolaire pour la session d’automne , a ajouté Frédéric Tremblay, porte-parole du Collège d’Alma.

Publicité

Pour le Front commun, cette journée de perturbations demeure nécessaire.

Nous refusons de nous appauvrir et nous ne signerons pas une convention collective qui fera que dans cinq ans, nos gens ne seront plus capables d’arriver , a fait valoir Sandra Brassard, porte-parole régionale de la CSQ .

Les employés du milieu de l’éducation tiendront leurs prochaines journées de grève du 21 au 23 novembre.

D'après le reportage de Mélissa Paradis