Environ 300 employés de Rogers du Grand Vancouver mis en lock-out

La section locale 1944, unité 60, du Syndicat des métallos représente des employés de Rogers du Grand Vancouver, dont plusieurs travaillaient pour Shaw avant la fusion des deux enteprises. Ils oeuvrent comme techniciens et construisent, entretiennent et réparent les infrastructures et les services d'Internet, de téléphonie et de télévision pour les entreprises et les particuliers.

Photo : Radio-Canada / Ben Nelms