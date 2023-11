Crimes haineux : Ottawa investit 5 millions $ pour la sécurité de certains groupes

Le gouvernement canadien consacrera 5 millions de dollars à la sécurité de groupes communautaires qui s’inquiètent de l'augmentation des crimes haineux, a annoncé lundi le ministre de la Sécurité publique Dominic LeBlanc.

Ce financement supplémentaire est une réponse aux inquiétudes croissantes de certains électeurs qui disent craindre pour leur sécurité à la suite des récents événements internationaux, a déclaré Dominic LeBlanc, lundi, devant la Chambre des communes.

Il n'a donné aucun autre détail, mais le conflit en cours entre Israël et le Hamas a déclenché des protestations partout au Canada et la peur au sein des communautés juive et musulmane.

Les événements récents ont créé une inquiétude très réelle qui existe dans les communautés partout au pays , a déclaré M. LeBlanc.

Ce financement, qui s'ajoute à un programme d'infrastructure de sécurité existant, permettra aux organismes communautaires de demander, entre autres, des services de sécurité privés temporaires.

Les règles d'admissibilité ont également été élargies pour permettre l'accès aux garderies, aux centres communautaires et aux immeubles de bureaux utilisés par les communautés vulnérables.

Plusieurs crimes haineux signalés

La semaine dernière, la police d'Ottawa a mis en garde contre plusieurs cas de crimes motivés par la haine, notamment des graffitis, du vandalisme, des courriers haineux et des menaces visant les juifs et les musulmans à Ottawa. Elle a promis une présence policière accrue lors des manifestations et dans les zones d'importance religieuse et culturelle.

Le nombre d'appels liés à des crimes haineux à la police de Toronto a augmenté depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre, a de son côté déclaré le chef Myron Demkiw, le mois dernier.

Le premier ministre Justin Trudeau a condamné l'affichage d'une croix gammée la fin de semaine dernière, lors d'une manifestation de soutien aux Palestiniens sur la colline du Parlement.

Les Canadiens ont le droit de se rassembler pacifiquement, mais nous ne pouvons tolérer l'antisémitisme, l'islamophobie ou la haine de quelque nature que ce soit , a-t-il écrit sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le ministre de la Sécurité publique a déclaré qu'il travaillait avec la police et le Service canadien du renseignement de sécurité pour assurer la protection de la population.

Entre-temps, il a demandé à son ministère d'accélérer le soutien financier aux communautés qui souhaitent renforcer la sécurité de leurs bâtiments.