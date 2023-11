L’Î.-P.-É. se dit fière de son recrutement d’infirmières, mais le syndicat est méfiant

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a embauché près de 300 infirmières en 2023, en plus de centaines de travailleurs de la santé supplémentaires. Le syndicat indique que ce n’est pas suffisant et se demande où sont ces travailleurs.

Dans un communiqué émis lundi, le ministère de la Santé et du Bien-être de l’Île-du-Prince-Édouard a écrit que les embauches effectuées dans les derniers mois aideront à faire face à la pénurie de main-d’œuvre et à améliorer la qualité des soins de santé offerts dans la province.

Santé Î.-P.-É . affirme que dans les dix derniers mois, 547 nouveaux travailleurs de la santé ont été embauchés.

Effectifs en santé : 9 infirmières praticiennes

201 infirmières immatriculées

72 infirmières auxiliaires autorisées

265 aides-soignantes

-100 : départs à la retraite d'infirmières immatriculées

Le ministère de la Santé et du Bien-être souligne qu’un nouveau processus d’embauche en ligne a été de grand renfort pour la recrudescence des candidatures.

Un total de 70 personnes ont postulé par le biais du portail en ligne, lancé en mai 2023.

La province a également organisé des missions de recrutement à l’international, notamment à Dubaï.

Le mois dernier, une mission à Singapour a aussi permis d’offrir des emplois à 31 travailleurs étrangers. Ces derniers sont en processus d’immigration, et devraient arriver à l’Île-du-Prince-Édouard sous peu, confirme la province.

Le nombre de membres des syndicats en baisse

Selon la présidente du syndicat des infirmières de l’Île-du-Prince-Édouard, Barbara Brookins, les chiffres partagés par la province lundi ne représentent pas la réalité sur le terrain.

Je me dis ''OK, mais elles sont où ?'' Elles ne paient pas de cotisations, par conséquent elles ne sont pas membres du syndicat et ne travaillent donc pas dans le secteur public , clame-t-elle.

Barbara Brookins cite en exemple n’avoir vu aucune infirmière de Dubaï sur le terrain encore.

Un total de 1200 infirmières à temps plein étaient membres du syndicat, en 2022. Le mois dernier, il y en avait 1190, soit dix de moins, poursuit-elle.

C’est frustrant de voir ces chiffres. Ça donne l’impression que c’est élevé, mais ce ne l’est pas en réalité , déplore Barbara Brookins.

Ouvrir en mode plein écran Barbara Brookins, présidente du syndicat des infirmières de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / JULIEN LECACHEUR

Le PDG de Santé Î.-P.-É. , Michael Gardam, confirme que les chiffres partagés lundi représentent des travailleurs qui, bien qu’embauchés, ne sont pas tous encore physiquement en poste.

Je pense donc que c’est un très bon premier pas , avance-t-il. Cela montre que nous commençons vraiment à faire preuve de dynamisme pour attirer des gens dans la province.

En entrevue à CBC , le ministre de la Santé Mark McLane a affirmé pour sa part que les chiffres partagés lundi n’étaient pas trompeurs.

Les techniques de recrutement sont différentes et semblent efficaces, dit-il, et il est important de partager les données préliminaires des embauches pour célébrer les bons coups.