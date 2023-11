Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a dû expliquer pourquoi il n’avait pas renvoyé les membres du conseil d’administration de Technologies du développement durable Canada (TDDC).

Le ministre Champagne comparaissait lundi devant le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique (ETHI).

La fondation TDDC , qui administre un milliard de dollars du fédéral pour aider les petites et moyennes entreprises à entreprendre un virage vert, est accusée par d’anciens employés de conflits d’intérêts, ainsi que d’avoir mal géré les fonds publics et ses ressources humaines.

Ouvrir en mode plein écran TDDC aide les PME à entreprendre un virage vert. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

D’entrée de jeu, M. Champagne a reconnu que les allégations de mauvaise gestion des fonds publics étaient graves . Cette affirmation ne l'a toutefois pas épargné des nombreuses questions des membres du comité.

Publicité

Vous avez le pouvoir de congédier la présidente et le conseil d’administration a lancé le député conservateur, Michael Barrett. Qui avez-vous congédié?

Le ministre Champagne a tôt fait de rappeler qu’il avait mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui a publié un rapport faisant état des lacunes dans la gestion de TDDC et qui a émis des recommandations.

Quant aux allégations qui touchent les ressources humaines, M. Champagne ajoute qu’un cabinet d’avocats indépendant a été embauché, et qu’il sera chargé de recueillir les témoignages d’anciens employés de TDDC .

Je veux aller au fond des choses. Et pour aller au fond des choses, je suis prêt à prendre toutes les mesures nécessaires et s’il y a des mesures additionnelles à prendre, évidemment, on va les prendre dans l’intérêt public.

De l’aide réclamée pour les lanceurs d’alerte

De son côté, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a demandé à ce que les lanceurs d’alerte, qui ont dénoncé les manquements de TDDC , soient épaulés par le gouvernement.

Ces employés doivent continuer [de travailler] dans un environnement qui n’est pas fonctionnel , a rappelé le député Brian Masse. Ce que nous pourrions faire, c’est leur garantir un emploi équivalent dans la fonction publique. Nous l’avons fait par le passé.

Ouvrir en mode plein écran Le député fédéral de Windsor-Ouest, Brian Masse. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

J’ai de l’empathie pour [les employés] qui se sont manifestés , a répondu M. Champagne. Présentement, j’ai besoin de voir des preuves. Jusqu’à présent, nous n’avons pas de preuves , a-t-il soulevé, en enjoignant les employés de TDDC de transmettre tout témoignage au cabinet d’avocats mandaté par le ministère.

Cette réponse n’a pas convaincu M. Masse, qui a rappelé que les allégations des lanceurs d’alerte avaient toutefois été suffisantes pour suspendre le financement fédéral.

Vous n’avez pas protégé leur santé mentale, leur famille et vous ne les avez pas protégés des répercussions auxquelles ils s’exposent. Leur futur dépend maintenant d’une firme privée. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas leur proposer une meilleure offre.

TDDC s’expliquera devant le comité

À la suite de la comparution de M. Champagne, la fondation TDDC a affirmé par voie de communiqué qu’elle était encouragée d’entendre le ministre dire qu’il allait prendre action en se basant sur des preuves.

Nous avons également des preuves à partager et nous sommes impatients de nous adresser au Comité [de l’accès à l’information] dès que possible, afin de lui faire part du travail essentiel que nous effectuons et de clarifier des informations erronées , écrit-on.

Ouvrir en mode plein écran Le bureau de la vérificatrice générale du Canada a lancé une enquête sur TDDC à la fin du mois d'octobre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / David Gunn

La fondation TDDC a également ajouté qu’elle comptait collaborer à l'enquête lancée par le Bureau de la vérificatrice générale, à la fin du mois d’octobre.

Avec les informations de Daniel Leblanc