La pétrolière Crescent Point Energy annonce le rachat de Hammerhead Energy pour 2,55 G$

L’entreprise pétrolière et gazière Crescent Point Energy Corp. annonce qu’elle a signé une entente de 2,55 milliards de dollars pour l'achat de Hammerhead Energy Inc., une société énergétique de Calgary qui possède des actifs dans le gisement de Montney, dans le nord-ouest de l'Alberta.

Cette opération permettra à Crescent Point d'acquérir environ 800 sites de forage et de devenir un acteur dominant dans la région de Montney, qui est l'une des plus grandes zones pétrolières non conventionnelles d'Amérique du Nord.

De plus, la transaction fera de l'entreprise la plus grande propriétaire foncière de la zone de Montney, en plus d'être déjà la plus importante propriétaire foncière de la zone adjacente de Kaybob Duvernay.

Cette acquisition en fera également la septième société d'exploration et de production de pétrole et de gaz au Canada du point de vue du volume, avec une production qui devrait s'élever à plus de 200 000 barils d'équivalents de pétrole par jour une fois l'opération conclue.

Dans le cadre de cette opération, qui comprend environ 455 millions de dollars de dette nette de Hammerhead Energy Inc., les actionnaires de cette dernière recevront 21 dollars par action ordinaire entièrement diluée, sous la forme d'une combinaison d'environ 1,5 milliard de dollars en espèces, et de 53,2 millions d'actions ordinaires de Crescent Point.

Avec les informations de La Presse canadienne