Énergie NB abandonne discrètement un projet de stockage d’énergie

Énergie NB a mis en pause pour une durée indéterminée un projet de stockage d’énergie à longue durée. En 2021, la société de la Couronne louait le projet qui devait ouvrir « la voie à une production d’électricité à émissions nulles et à un réseau plus stable et plus résistant ».

Deux ans plus tard, le projet n’est plus d’actualité. Dans son plan intégré des ressources publié pendant l’été, il n’y a aucune mention du projet.

Dans un courriel, Énergie NB dit que le projet a finalement été considéré comme trop coûteux, ce qui l'a poussé à l’abandonner.

En octobre 2021, Énergie NB annonçait avoir signé avec Malta Inc. un rapport d'étapes sur les avantages du stockage d’énergie afin de faire progresser la première installation de stockage d’énergie de longue durée de l’histoire de la province .

L’installation devait récupérer l’énergie de la société de la Couronne, la stocker lors des périodes des basses consommations sous forme d’énergie thermique dans des réservoirs de sels fondus et de liquide de refroidissement.

Le projet de Malta Inc. promettait de stocker l'énergie produite et de la renvoyer dans le réseau quand cela est nécessaire. (Photo d'archive) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Lors de pics de consommations, cette énergie pouvait être reconvertie en électricité et renvoyée dans le réseau quand elle est nécessaire. Cette technologie était jugée innovatrice par Énergie NB qui assurait qu’une fois terminée l’installation serait l’une des plus grandes au monde.

Des promesses d'emplois

Même si Malta Inc. n’avait encore jamais construit ce type d’installation, Énergie NB était assez confiant pour annoncer une date d’entrée en service et des projections d’emplois potentiels.

L’installation, qui en est encore au stade de la planification et de la conception, devrait entrer en service en 2025 , était-il écrit dans le communiqué de presse publié par le fournisseur d’électricité en octobre 2021. La version anglophone du communiqué parle d’une mise en service, un an plus tôt en 2024.

225 emplois pendant la construction et 15 emplois pendant l’exploitation étaient promis.

Dans une entrevue avec Malta Inc. la société refuse de commenter le projet abandonné et assure maintenant que sa première installation entrera en service en 2027 mais refuse de dire où et pour qui elle sera construite.

Ni Énergie NB ni la province n'auraient perdu d'argent

Le fournisseur d’électricité assure ne pas avoir investi d’argent dans le projet. L’agence de développement économique de la province, Opportunités Nouveau-Brunswick soutient la même chose.

La ministre responsable d'Opportunités Nouveau-Brunswick de l’époque était Arlene Dunn. Elle est citée dans les communiqués de presse de deux annonces liées au projet. À chaque fois, elle dit soutenir le projet de stockage d'énergie.

La ministre responsable d'Opportunité NB au moment des annonces faites en partenariat avec Énergie NB et Malta Inc,., Arlene Dunn. Photo : Jacques Poitras/CBC

Notre gouvernement reste déterminé à soutenir l'innovation énergétique dans toute la province , a déclaré Mme Dunn lors de l'annonce du financement de l'étude de construction.

En réponse à des questions sur l'ampleur de la participation financière du gouvernement au projet de Malta Inc., un porte-parole d'Opportunités Nouveau-Brunswick a déclaré qu' aucun soutien financier n'avait été fourni directement à l’entreprise.

Cependant, il n'a pas été possible d'expliquer pourquoi Opportunités Nouveau-Brunswick était impliqué dans les deux annonces s'il n'avait aucune participation financière dans la proposition de stockage de l'énergie.

D’après un reportage de Robert Jones, CBC News