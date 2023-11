Le Collège Aurora interrompt les demandes d’étudiants étrangers

Le Collège Aurora, aux Territoire du Nord-Ouest, interrompt l’admission d’étudiants étrangers après avoir reçu des centaines de dossiers de plus que la normale.

Sur Facebook, le collège a expliqué que toute demande d’étudiant étranger faite par l'entremise de son portail pour étudiants nationaux sera dorénavant refusée.

En règle générale, le collège reçoit entre 100 et 200 demandes d'admission chaque année, mais n'accepte que trois ou quatre étudiants étrangers. Cette année, l'établissement a reçu près de 700 demandes de l’extérieur du pays, indique le président de la commission des directeurs du collège, Joseph Handley.

Il croit que la situation est le résultat d'agences internationales qui aident les étudiants à s'inscrire dans des institutions postsecondaires et qui en auraient dirigé un trop grand nombre vers le Collège Aurora.

Pour Joseph Handley, le collège ne peut pas accepter autant d’étudiants, notamment parce qu'il n’y aurait pas assez de logements, ce qui explique pourquoi les demandes des étudiants étrangers sont mises sur pause.

Le campus d’Inuvik peut accueillir une centaine d’étudiants alors que les campus de Yellowknife et Fort Smith peuvent en accueillir un peu plus, mais font face à un marché locatif de plus en plus difficile, selon le président.

Nous n'avons pas les moyens de construire plus de logements pour les étudiants étrangers. Nous voudrions d’abord construire des habitations pour les étudiants du Nord , souligne Joseph Handley.

Il explique que le collège accepte d’abord les étudiants du Grand Nord, puis ceux provenant d’ailleurs au Canada et finalement, les étudiants étrangers.

Originaire d’Inuvik et résidente de Yellowknife depuis longtemps, Julie Thrasher pense qu’il est utile de partager le savoir avec des gens qui proviennent de plusieurs milieux culturels différents. Mais comme la population et les ressources sont limitées, elle croit que donner la priorité aux étudiants locaux est une bonne idée.

Nous avons besoin que nos jeunes réussissent. Il y a beaucoup de jeunes qui peinent avec des traumatismes, des dépendances et des problèmes familiaux. Nous avons besoin de les aider à franchir cette étape par tous les moyens , illustre-t-elle.

Joseph Handley ajoute que le Collège Aurora est une manière d’encourager l’éducation et de soutenir les étudiants qui, autrement, devraient se rendre dans le sud du pays pour étudier et pourraient avoir de la difficulté à s'adapter aux grandes villes. C’est aussi une manière de soutenir les étudiants à rester et à travailler dans le Grand Nord.

Avec les informations de Natalie Pressman