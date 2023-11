Le Manitoba souligne la Semaine nationale de l’immigration francophone

Avec le début du mois de novembre, le Manitoba souligne la 11e de la Semaine nationale de l’immigration francophone, qui a lieu du 5 au 11 novembre. L'événement vise à célébrer les personnes immigrantes d’expression française d’un bout à l’autre du pays.

Cette initiative est coordonnée au niveau national par la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada ( FCFA ) et au niveau provincial et territorial par les Réseaux en immigration francophone ( RIF ).

Le thème de cette édition est Terre accueillante . La gestionnaire du RIF du Manitoba, Salwa Meddri, souligne à quel point ce thème est pertinent cette année.

On a le plaisir de constater qu'il y a de plus en plus de candidats et de personnes qui considèrent s'installer dans les régions rurales. Donc on parle de plus en plus depuis l'international de la Broquerie, Sainte-Anne, Lorette, etc. déclare-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Salwa Meddri est gestionnaire du Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF), qui coordonne au niveau provincial la Semaine nationale de l'immigration francophone. Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Selon la gestionnaire du RIF , la Semaine nationale de l’immigration francophone est aussi l’occasion de mettre en lumière les enjeux auxquels les nouveaux arrivants francophones sont confrontés.

Publicité

Bien que la ministre du Travail et de l’Immigration, Malaya Marcelino, ait affirmé par voie de communiqué que [le Manitoba] occupe une position unique pour accueillir davantage d’immigrants francophones , Salwa Meddri rappelle que des compétences en anglais sont essentielles pour s’installer au Manitoba.

Pour le Manitoba, on a développé ce slogan "Travailler en anglais, s'épanouir en français". Ça veut dire qu'il faut améliorer ses compétences linguistiques en anglais pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir son intégration socioprofessionnelle , ajoute-t-elle.

Mme Meddri souligne également le défi de la reconnaissance des acquis, un enjeu qui sera potentiellement soulevé lors du webinaire organisé mercredi par le ministère du Travail et de l’Immigration en partenariat avec le RIF du Manitoba.

Un autre enjeu auquel se butent les immigrants francophones, selon elle, est l’accès aux ressources. Son organisme saisit donc l’occasion de la Semaine nationale de l’immigration francophone pour en faire la promotion.

Publicité

Plusieurs organismes et associations francophones organisent des activités dans ce contexte cette semaine. Les centres de service bilingues offrent des visites guidées, Infojustice tient une séance d’information sur les logements locatifs et Accueil francophone en tient sur la santé au Canada et sur l’éducation.

L’intégration par l’art et la culture

Le Centre culturel franco-manitobain ( CCFM ) a, pour sa part, ajusté sa programmation régulière. La semaine coïncide avec les prestations musicales offertes dans le cadre du Coup de cœur francophone.

Jeudi soir, on a l’Open Mic d’humour avec Micheline Marchildon, c'est vraiment ouvert à tout le monde , déclare la directrice marketing et communication du CCFM , Sassandra Bergounioux.

Parfois, c'est un peu compliqué d’arriver, de découvrir une autre culture, un autre habitat, un autre environnement et c’est vrai que le faire par l’art et la culture, parfois, c’est plus doux, c’est plus intéressant , ajoute celle qui a élu domicile au Manitoba il y a un peu plus de deux ans.

Vendredi, un match spécial de la Ligue d’improvisation du Manitoba ( LIM ) sera disputé et la directrice exhorte les nouveaux arrivants à découvrir la Ligue, qui, selon elle, est une excellente porte d’entrée pour découvrir la communauté francophone.

Je suis moi-même issue de l’immigration francophone et c’est grâce à la LIM que je suis rentrée dans la communauté francophone ici.

Ouvrir en mode plein écran Vendredi, la Ligue d'improvisation du Manitoba présentera un match spécial au CCFM dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Un fait que le ministre responsable des Affaires francophones, Glen Simard, a aussi souligné par voie de communiqué dimanche dernier. L’immigration francophone est un élément essentiel de nos initiatives pour préserver la vitalité de la francophonie manitobaine , déclare-t-il.

Selon la province, entre 2005 et 2022, 4430 immigrants d’expression française de toutes les catégories d’immigration sont arrivés au Manitoba, la plupart grâce au Programme des candidats du Manitoba.