Le prix de l’immobilier continue de baisser à Fort McMurray

Selon les estimations de l’Association immobilière de l’Alberta (AREA) pour le mois de septembre, une maison unifamiliale se vend désormais au prix moyen de 475 125 $ à Fort McMurray et ses environs. En 2020, il fallait débourser en moyenne 501 000 $ pour un logement de même type, contre 737 000 $ en 2014.

Propriétaire de TC True Real Estate, une agence immobilière basée à Fort McMurray, Tania Chiasson, reconnaît que le marché immobilier connaît des fluctuations permanentes, mais que la tendance est à la baisse. Avant, tu aurais pu avoir une maison en rangée, avec les frais de condo pour à peu près 350 000 $. Là, des fois, tu peux [en avoir] pour 200 000 $.

Selon l' AREA , les prix moyens des propriétés ont diminué de près de 11 % depuis le début de l'année et les prix des maisons individuelles ont diminué de près de 7 %.

Selon Tania Chiasson, plusieurs facteurs justifient cette baisse des prix sur le marché immobilier. D’abord, l’augmentation des frais de condominiums qui a forcé les vendeurs à revoir leurs ambitions à la baisse pour rendre leur offre alléchante pour les acheteurs et l’existence des options plus économiques pour les familles.

Publicité

Il y a des familles qui préfèrent acheter des mobile homes aussi parce que tu peux avoir un terrain, un garage, une maison mobile sans condo fees [frais de condos] pour 300 000 $. C'est plus abordable.

Des heureux et des malheureux!

Installé à Fort McMurray depuis un an pour des raisons professionnelles, Kayle Wagner, un jeune vancouvérois de 32 ans, vient d’acheter une nouvelle maison. Il espère vendre la première au prix souhaité.

Il espère le faire au plus vite tout en atteignant le seuil de rentabilité. J'ai comparé le coût de l'hypothèque à celui du loyer, qui est très élevé ici, alors pour moi, même à court terme, j'économise presque un peu d'argent. L’achat est un peu plus logique lorsque je fais le calcul.

La situation actuelle sur le marché immobilier de Fort McMurray est cependant loin de réjouir Suzette Nelson. Elle peine à vendre au prix souhaité son terrain qu'elle a presque entièrement perdu dans un incendie. C’était autrefois un beau condo ici, mais nous n’avons pas été en mesure de reconstruire. Nous avons beaucoup souffert dans l’incendie ici, dans nos maisons personnelles et dans nos entreprises.

Ouvrir en mode plein écran Certains propriétaires réduisent les prix même s'ils doivent vendre à perte. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Elle dit comprendre ceux qui s’abstiennent de vendre leurs biens immobiliers en espérant que les prix augmentent. Vous savez, il y a des gens qui sont dans une situation où s'ils vendent, aux prix d'aujourd'hui, cela ne couvrira peut-être même pas leur hypothèque. Ils pourraient subir une perte. Il s'agit de la retraite des gens, de leurs espoirs, de leurs rêves.

Publicité

Tania Chiasson dit que c’est une situation difficile pour les agents immobiliers qui ont, d’une part, les propriétaires à satisfaire et les acheteurs, de l’autre part.

On aime ça voir les prix bas pour que les gens puissent acheter, mais d’un autre bord, c'est triste pour les personnes qui ont des prêts, qui doivent plus que ce qui est sur le marché. On voudrait que les prix remontent pour eux, puis baissent nos acheteurs. Ce serait un drôle de juste milieu… Mais ce n'est pas la réalité des choses.

Selon l’Association immobilière de l’Alberta, les ventes des maisons à Fort McMurray, depuis le début de l'année, sont inférieures de près de 20 % à celles de l'année dernière.

Avec les informations de Joëlle Bouchard