Incident haineux : un homme arrêté pour avoir harcelé et menacé un chef religieux

Le Service de police d'Ottawa (SPO) a porté des accusations, lundi, contre un homme de 29 ans pour « harcèlement et menaces par téléphone à l’endroit d’un chef religieux ».

L'incident haineux en question a été signalé aux autorités vendredi. Le SPO indique dans un communiqué diffusé lundi que le suspect a été arrêté au cours de la fin de semaine à la suite d’une enquête.

L’homme qui a été arrêté est inculpé de diverses infractions motivées par la haine, rapporte le service policier. Il devait comparaître devant les tribunaux lundi. Le SPO n'a pas fourni de détails sur l'incident ni sur la communauté religieuse visée.

Nous poursuivrons, avec toute la rigueur de la loi, les auteurs de crimes haineux , écrit le SPO . La haine n’a pas sa place dans notre ville.

Crimes haineux

La semaine dernière, le chef du Service de police d’Ottawa, Eric Stubbs, a condamné plusieurs crimes motivés par la haine commis récemment dans la capitale nationale.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Service de police d’Ottawa, Eric Stubbs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Il est notamment question de graffitis, d’actes de vandalisme, de courriers haineux et de menaces à l’endroit de communautés juive et musulmane d'Ottawa.

Publicité

Les forces de l’ordre de l'ensemble de l'Ontario affirment, quant à elles, avoir constaté une augmentation des crimes haineux depuis le 7 octobre, date à laquelle le Hamas a lancé son attaque contre Israël. Les autorités observent d’ailleurs une augmentation de l'antisémitisme et de l'islamophobie en Ontario.

Des données obtenues par CBC démontrent notamment une augmentation des crimes haineux signalés dans les villes où les populations juives et musulmanes sont les plus importantes au Canada, notamment Toronto, Montréal et Ottawa.

À Ottawa, la police rapporte avoir enregistré 29 incidents motivés par la haine du 7 au 23 octobre.

Le SPO n'a pas été en mesure de fournir les données de l'année dernière, mais précise que la majorité de ces 29 incidents sont quelque peu liés au conflit en cours dans la région de Gaza , indique l’agente Cailey Walker du Service de police d'Ottawa.