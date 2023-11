Pacte fiscal : des élus gaspésiens satisfaits de la nouvelle entente

Des municipalités de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine saluent la nouvelle entente de pacte fiscal avec Québec et espèrent des détails additionnels sur les sommes et la répartition des fonds dans la mise à jour économique qui sera déposée mardi par le gouvernement Legault.

Le maire de la Ville de Gaspé, Daniel Côté, dit que l’entente conclue début novembre avec le gouvernement augmentera le financement dont les municipalités disposent à l’avenir.

Le pacte 2020-2024 prévoyait des transferts totaux de 7,3 milliards de dollars de Québec vers les municipalités. Le 7,3 va passer à 11,7 milliards de dollars sur l’horizon des quatre prochaines années avec la nouvelle entente , explique Daniel Côté.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Gaspé, Daniel Côté. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L’entente est différente des précédents pactes fiscaux qui étaient fixes et à durée déterminée. La nouvelle déclaration de réciprocité prévoit des négociations annuelles entre les municipalités et les ministères. Un accord qualifié d’ agile , par le gouvernement Legault.

C’est un pacte sans période de fin, avec des révisions annuelles. C’est vraiment une nouvelle façon d’avoir un partenariat entre Québec et les municipalités , ajoute Daniel Côté.

On sait qu’on va être à table en continu, avec la ministre des Affaires municipales et avec les autres ministères parce qu’il y aura plus qu’une table de travail entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Je pense que c’est de bon augure pour la suite des choses , estime le maire de Gaspé.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le maire de la Ville de Saint-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, parle de gains appréciables .

Publicité

Le pacte demeure évolutif dans le temps. Il n’est pas canné dans le temps, mais prévoit des rencontres annuelles pour voir s’il y a des choses à réajuster en cours de route , précise-t-il.

Hausse du point de TVQ

Les élus saluent principalement le fait qu'ils continueront de tirer des revenus de la taxe de vente du Québec, la TVQ . Cette mesure, qui est déjà en vigueur, sera enchâssée dans le nouveau projet de loi qui sera déposé sous peu par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Le grand gain de cette entente-là, c’est qu’on vient enchâsser la croissance du point de TVQ dans la loi. Ces revenus-là vont être très importants pour les municipalités , lance le maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette.

Ouvrir en mode plein écran Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ce sont des augmentations d’année en année qui sont récurrentes. Ce sont des revenus libres et autonomes, donc très intéressants et ça diversifie les revenus par rapport à la seule taxe foncière , ajoute l’élu madelinot.

Daniel Côté renchérit : La croissance du point de TVQ devrait permettre de dépasser 400 millions de dollars cette année et atteindre un milliard de dollars supplémentaires en 2030 , dit-il.

C’était le gain le plus colossal en 2020. Pas en chiffres absolus à l’époque, mais comme le gain est lié à la croissance économique et que la croissance économique prend de l’ampleur, avec un contexte inflationniste, c’est très bon pour les municipalités , ajoute-t-il.

Le nouveau pacte fiscal entre Québec et les municipalités.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Au coeur du monde. Le nouveau pacte fiscal entre Québec et les municipalités ÉMISSION ICI PREMIÈRE Au coeur du monde Écouter l’audio (Le nouveau pacte fiscal entre Québec et les municipalités. 12 minutes 56 secondes) Durée de 12 minutes 56 secondes 12:56

Daniel Côté déplore toutefois que Québec n’ait pas encore accepté de payer le plein montant de ses taxes municipales pour les édifices gouvernementaux.

Publicité

Il aimerait aussi le plein remboursement de la TVQ sur les achats municipaux, comme le fédéral le fait déjà. Comme il y aura des révisions annuelles du pacte fiscal, on aura peut-être des gains supplémentaires dans les années à venir , dit le maire de Gaspé.

Adaptation climatique et logement

Selon Daniel Côté, la nouvelle entente prévoit un programme d’aide de 250 millions de dollars annuellement pour aider la construction de logement abordable, ainsi que des sommes pour la transition climatique et pour aider les personnes vulnérables et en situation d'itinérance.

Ouvrir en mode plein écran Les élus gaspésiens disent que les besoins en logement sont criants. Photo : Radio-Canada / Valérie Gamache

De l’argent en habitation, c’est vraiment la priorité en ce moment , lance Daniel Côté, qui dit s’attendre à des annonces supplémentaires dans ce domaine dans la mise à jour économique qui sera présentée mardi par le ministre des Finances, Éric Girard.

Ouvrir en mode plein écran Eric Girard, ministre des Finances du Québec Photo : Radio-Canada

Antonin Valiquette indique qu’il est encore trop tôt pour dire si des projets précis pourront aller de l’avant avec les sommes à venir.

Il est trop tôt pour le dire, on aura des nouvelles dans la mise à jour sur les sommes et comment elles seront affectées, notamment sur le logement et la transition climatique , ajoute-t-il.

On s’entend sur les grands principes, les grands montants, mais comment seront-ils divisés? Ce sera au cours des prochaines semaines et mois qu’on va voir que les sommes pour les projets climatiques vont faire l’objet de programmes par exemple. [Pour] le logement aussi , explique Antonin Valiquette.

L’Union des municipalités du Québec a voté pour la nouvelle entente à 93 %, alors que les membres de la Fédération québécoise des municipalités l'ont appuyé à l’unanimité.