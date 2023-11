« Ce n'est pas le moment pour des élections » : lundi, le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky a fermé la porte à un scrutin présidentiel dans le pays et tenté de clore un débat grandissant parmi les dirigeants, après plus d'un an et demi d'invasion russe.

L'heure est à la défense, à la bataille, dont dépend le sort de l'État et du peuple, et non à la farce, que seule la Russie attend de l'Ukraine. Je pense que ce n'est pas le moment pour des élections , a-t-il tranché dans son allocution quotidienne.

Nous devons nous rassembler, ne pas nous diviser, ne pas nous disperser dans des querelles ou d'autres priorités.

Vendredi encore pourtant, son ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, avait indiqué que le président ukrainien pesait le pour et le contre du sujet.

Car si la Russie n'avait pas lancé son invasion en février 2022, les législatives en Ukraine auraient dû avoir lieu en octobre de cette année et la présidentielle, en mars 2024.

Plusieurs dilemmes

La situation actuelle place toutefois Kiev devant un dilemme. Ses alliés occidentaux, notamment les États-Unis, pressent l'Ukraine d'organiser des scrutins démocratiques alors même que près de 20 % de son territoire est occupé par la Russie et que des millions d'Ukrainiens sont réfugiés à l'étranger.

Autre obstacle de taille : il faudrait modifier la loi pour permettre l'organisation de scrutins sous la loi martiale, actuellement en vigueur.

Il n'y a pas de place pour les conflits , a justifié lundi soir Volodymyr Zelensky qui prône quotidiennement l'unité de son peuple.

Nous comprenons tous qu'aujourd'hui, en temps de guerre, alors que les défis sont nombreux, il est absolument irresponsable de lancer le sujet des élections dans la société de manière légère et enjouée , a encore appuyé le président ukrainien.

Des soldats ukrainiens effectuent des manœuvres dans la région de Tchernihiv avant de se déployer sur la ligne de front. (Photo d'archives) Photo : AFP / SERGEI SUPINSKY

L'annonce de Volodymyr Zelensky intervient alors que la Russie continue de mener quotidiennement des frappes lourdes sur la quasi-totalité du territoire ukrainien, ce qui poserait un problème sécuritaire majeur en cas de scrutin.

Poursuites des hostilités

Kiev a ainsi accusé lundi Moscou d'avoir tiré dans la nuit quatre missiles et lancé des drones d'attaque depuis les territoires ukrainiens occupés par la Russie dans le sud du pays.

L'Ukraine redoute particulièrement de voir Moscou lancer des attaques systématiques sur ses infrastructures énergétiques, comme l'hiver dernier, imposant des coupures de chauffage et de courant à des millions de personnes.

Pour se préparer, elle réclame depuis plusieurs mois à ses alliés occidentaux de renforcer ses défenses aériennes.

Sur le terrain, l'Ukraine a admis ces derniers jours l'échec de sa contre-offensive lancée en juin et qui n'a permis de reprendre que quelques villages, mais son armée cherche toujours à diminuer la force de frappe russe.

Volodymyr Zelensky s'est ainsi félicité lundi de la destruction de l'Askold, un important navire russe, sur le chantier naval de Kertch, en Crimée ukrainienne annexée, deux jours après que son armée eut dit avoir mené avec succès des frappes dans cette zone.

Le pont entre la Crimée et le continent russe, qui a déjà été pris pour cible par les forces ukrainiennes, a été brièvement fermé samedi pour des raisons inconnues (Photo d'archives). Photo : Associated Press

Dans une rare confirmation, les autorités russes avaient, de leur côté, indiqué que des tirs avaient endommagé un navire et entraîné la chute de débris sur un quai.

Des pertes ukrainiennes

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a par ailleurs déploré lundi la mort d'un de ses proches conseillers dans l'explosion d'un objet qui lui avait été envoyé pour son anniversaire.

Dans des circonstances tragiques, mon assistant et ami proche, le major Guénnadiï Tchastiakov, a été tué [...] le jour de son anniversaire , a annoncé M. Zaloujny sur Telegram.

Un engin inconnu a explosé dans l'un de ses cadeaux , a-t-il précisé, sans donner plus de détails, indiquant l'ouverture d'une enquête préliminaire .

Selon les premiers éléments communiqués par le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko, la détonation a eu lieu alors que le responsable et son fils manipulaient une grenade, provoquant une explosion tragique .

Attendez les conclusions officielles de l'enquête , a-t-il exhorté sur Telegram.

Les attentats visant des dirigeants ukrainiens sont relativement rares depuis le début de l'invasion russe en février 2022, tandis que plusieurs responsables russes de l'occupation et des partisans de l'assaut russe ont, eux, déjà été visés par des attaques, notamment à la bombe.