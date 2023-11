Le conflit Israël-Hamas alimente des incidents haineux en Colombie-Britannique

La commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique, Kasari Govender, affirme que les événements dévastateurs dans la bande de Gaza et les environs provoquent une vague de discrimination et de violence ciblant les juifs et les musulmans.

Dans une déclaration, Kasari Govender se dit profondément préoccupée par le nombre croissant d'incidents à caractère haineux et appelle à une action immédiate et soutenue pour lutter contre la prolifération de ces incidents.

Kasari Govender affirme que la police de Vancouver a, à elle seule, signalé 18 incidents haineux visant la communauté juive, tandis que le Conseil national des musulmans canadiens a déclaré que les dernières semaines ont été les pires depuis des décennies en matière d'islamophobie.

La police de Vancouver confirme qu'elle enquête sur 18 incidents haineux survenus à Vancouver depuis le 7 octobre. Elle note des graffittis à contenu raciste, des insultes racistes et des agressions physiques.

Le 9 octobre dernier, entre autres, un homme et une femme ont été suivis et menacés, lors de deux incidents distincts, après avoir participé à un rassemblement au Musée des Beaux-arts, toujours selon la police. Les deux hommes ayant suivi la femme ont été arrêtés. Le 13 octobre, un homme de 28 ans a été arrêté pour harcèlement criminel après avoir prétendument tenu à plusieurs reprises des propos et des gestes antisémites visant une école.

Kasari Govender se dit profondément préoccupée par le nombre croissant d'incidents à caractère haineux.

La commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique indique que ces événements surviennent à la suite d'une vague de discrimination, constatée cet automne, contre les personnes trans et celles faisant partie de la diversité de genre, qui est arrivée après une montée importante de la haine pendant la pandémie de COVID-19.

Elle affirme que même si la haine n'est pas nouvelle, elle augmentera en période de crise sociale et sera amplifiée par la propagation de la désinformation si aucune action commune n'est entreprise.

Kasari Govender soutient qu'il est essentiel que les personnes touchées par la discrimination disposent de moyens appropriés pour signaler les incidents -- et que justice soit rendue pour les crimes haineux.

Elle dit que la douzaine de recommandations qu'elle a formulées dans un rapport au gouvernement de la Colombie-Britannique, publié au début de l'année, doivent être implantées pour contrer la montée de la haine qui se déroule pendant les périodes de crises sociales.

Avec des informations de Renée Filippone

Avec les informations de La Presse canadienne