La Morandière-Rochebaucourt élit son premier conseil municipal

La nouvelle municipalité de La Morandière-Rochebaucourt a tenu sa première élection, dimanche.

Odette Beaudoin, Stéphanie Blouin-Lacasse et Louise Morin ont été élues conseillères avec des majorités allant de 68 à 77 %. Le taux de participation à cette élection s'est élevé à 30 %.

Les nouvelles élues rejoignent ainsi les conseillers France Massicotte, Francis Danis et Christiane Blouin ainsi que le maire intérimaire Alain Trudel, tous élus sans opposition à la mi-octobre.

Pour moi, c’est un signe que la population est satisfaite du travail que j’ai fait depuis deux ans.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de La Morandière-Rochebeaucourt, Alain Trudel. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour ce court mandat de deux ans, Alain Trudel sera épaulé par trois conseillers d’expérience et trois nouveaux élus.

Publicité

Ce qui est intéressant, c’est qu’on a beaucoup de diversité, de l’expérience, de la jeunesse et des nouveaux membres qui vont amener un dynamisme nécessaire pour ce qu’on a à faire. On a aussi trois conseillers qui proviennent du secteur Rochebaucourt et trois du secteur La Morandière. Nous avons donc une belle représentativité , estime le maire Trudel.

Un regroupement heureux

La nouvelle municipalité de 340 habitants est née du regroupement entre La Morandière et Rochebaucourt, officialisé le 1er janvier dernier. Selon Alain Trudel, le mariage se passe plutôt bien jusqu’à présent.

C’est sûr que c’est un effort administratif énorme. Notre équipe d’administration a travaillé d’arrache-pied, mais ça va bien parce que c’est bien reçu par la population. À date, on a reçu peu de commentaires négatifs, je dirais même qu’on n’en a pas eus du tout. On jase avec les citoyens et ils sont contents qu’on soit regroupés. Ils voient les choses s’améliorer , affirme M. Trudel.

Ouvrir en mode plein écran L'édifice municipal de La Morandière-Rochebaucourt. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le regroupement permet d’unir les forces des deux anciennes municipalités, qui ont notamment plus de 115 kilomètres de chemins ruraux à entretenir.

Publicité

On a une équipe de travaux publics dont on veut s’assurer qu’elle ait tous les équipements nécessaires pour entretenir ce réseau routier qui est quand même majeur pour une municipalité de notre taille , fait valoir Alain Trudel.

En mode revitalisation

Mais le travail ne fait que commencer pour la nouvelle municipalité. Le regroupement doit aussi servir à revitaliser le milieu, tant sur le plan économique que social et culturel.

C'est pour qu’on soit un secteur où les gens vont se plaire à vivre, où l’on ne sera pas dévitalisés. On veut faire bouger notre population. Nous avons créé un nouveau comité sectoriel des loisirs avec Champneuf. Ça va nous permettre d’améliorer nos loisirs et notre culture. Déjà, au début décembre, on aura une nouvelle salle de quilles à Champneuf. Et on a d’autres projets , assure Alain Trudel.

Ouvrir en mode plein écran L'ancienne école du secteur Des Coteaux a été convertie en dépanneur en 2022, mais il n'y a plus de station-service depuis environ un an. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

À La Morandière-Rochebaucourt, on rêve aussi d'une nouvelle station-service sur le territoire pour remplacer celle fermée en 2022. La Municipalité aimerait bien trouver des partenaires pour ce projet, alors que la station-service la plus près se trouve à au moins une vingtaine de kilomètres, à Barraute.