Selon bon nombre d’experts, les Oilers devaient remporter la Coupe Stanley à l’issue de la saison 2023-2024. C’est encore possible, mais pour l’instant, après 10 matchs, l’équipe occupe l’avant-dernier rang au classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), avec un dossier de 2-7-1.

On parlait, il y a quelques semaines à peine, d’un groupe motivé à fond, dont tous les membres sans exception se sont présentés des jours avant le camp d’entraînement afin de montrer leur sérieux.

On parlait de la meilleure équipe des Oilers depuis des lustres, d’une équipe avec du talent et de la profondeur.

Certains parlaient d’une équipe comprenant deux excellents gardiens, après avoir vu Jack Campbell connaître de très bons matchs lors du calendrier préparatoire.

Force est d’admettre que la réalité est toute autre.

Depuis le début de la saison, les Oilers semblent être une équipe sans âme, sans volonté, sans fierté.

La saison dernière, les Oilers ont inscrit 3,9 buts par match. Jusqu’à maintenant, cette saison, ils en ont marqué 2,7.

L’année dernière, Edmonton accordait en moyenne 3,17 buts par rencontre. Cette saison, ce nombre est passé à 4,1.

Accorder un but de plus par partie et en inscrire deux de moins, ce n’est pas la recette pour connaître du succès.

A-t-on le droit de blâmer Connor McDavid et Leon Draisaitl?

Avec 13 points en 10 matchs, Leon Draisaitl occupe le 20e rang des marqueurs de la LNH . Connor McDavid, qui a raté deux matchs en raison d’une blessure, se retrouve au 75e rang avec 2 buts et 8 aides pour 10 points.

Les deux attaquants ont chacun une moyenne supérieure à un point par match, mais ne sont pas près d’où ils ont terminé la dernière campagne.

Le capitaine a maintenu, l’a passé, une moyenne de 1,87 point par match. Cette saison, il s’inscrit au pointage à raison de 1,25 point par partie, une différence qui représenterait une baisse de plus de 50 points à la fin de la saison.

Ouvrir en mode plein écran Connor McDavid et Leon Draisaitl Photo : Getty Images / Claus Andersen

Draisaitl, lui, cumule 1,3 point par match cette saison, alors que la saison dernière, il produisait au rythme de 1,6 point par partie. Sur une période de 82 matchs, cela se traduirait par une baisse de 22 points.

Les deux joueurs totalisent six buts, lesquels ont tous été marqués lors des trois premiers matchs de la saison, ce qui signifie que Draisaitl n’a pas marqué à ses sept derniers matchs, et McDavid à ses cinq derniers.

Leurs fiches ne sont pas mauvaises, mais les deux joueurs sont payés pour produire. Leurs deux salaires représentent 25,2 % de la masse salariale de l’équipe. Ils doivent donc produire en conséquence…

Il est normal que les attentes soient plus élevées envers ces deux joueurs qu’envers les autres membres de l’équipe.

On peut les critiquer, mais ce serait une erreur de ne blâmer qu’eux pour les déboires de l’équipe.

Les 12 autres attaquants ont inscrit 14 buts, Ryan McLeod, Connor Brown, Dylan Holloway, Mattias Janmark et Derek Ryan sont toujours à la recherche de leur premier filet de la saison.

L’équipe qui devait faire preuve de profondeur ne reçoit aucune aide de ses joueurs de troisième et de quatrième trio.

Le jeu défensif

Le jeu défensif des Oilers est une des lacunes de l’équipe depuis des années.

L’arrivée de Mathias Ekholm et de Vincent Desharnais à la fin de la dernière saison avait semblé stabiliser le jeu en défense.

Ekholm a amorcé la saison sur la liste des blessés et ne semble pas jouer à 100 % de ses capacités.

Vincent Desharnais présente un différentiel de -1, ce qui le place à égalité avec Brett Kulak et Philip Broberg au premier rang chez les défenseurs de l’équipe à ce chapitre, mais il commet plus d’erreurs que la saison dernière.

Evan Bouchard, qui brille en attaque, connaît des ratés dans sa zone plus souvent qu’à son tour.

Ouvrir en mode plein écran Avec 10 points en 8 matchs, Evan Bouchard est parmi les meilleurs pointeurs chez les défenseurs, mais son jeu défensif inquiète. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Darnell Nurse semble se chercher sur la patinoire. La réalité veut qu’un joueur soit jugé en fonction de son salaire. Le salaire annuel moyen de Nurse est de 9 250 000 $ par saison, ce qui le place au neuvième rang parmi les défenseurs de la LNH.

La qualité de son jeu est loin de le placer parmi les 10 meilleurs défenseurs de la LNH.

Les gardiens

Stuart Skinner et Jack Campbell connaissent tous deux de très mauvais débuts de saison.

Campbell présente une moyenne de buts alloués de 4,50 et un pourcentage d’efficacité de ,873. Skinner, qui faisait partie des candidats pour le titre de recrue de l’année la saison dernière, a une moyenne de 3,62 et un pourcentage d’efficacité de ,861.

Ouvrir en mode plein écran Jack Campbell (à gauche) et Stuart Skinner (à droite), les deux gardiens de but des Oilers cette saison. Photo : Getty Images / Ethan Miller

Avec leur potentiel en attaque, les Oilers ont seulement besoin de gardiens qui font le travail. Ceux-ci n’ont pas besoin d’être exceptionnels match après match, car l’équipe devrait inscrire suffisamment de buts pour remporter la majorité de ses matchs.

Depuis le début de la saison, les deux cerbères ne font pas le travail. Non seulement ils ne volent pas de matchs avec leur performance, mais ils accordent de mauvais buts lors de chaque rencontre.

L’entraîneur

Plusieurs supporteurs des Oilers ont commencé à demander la tête de l’entraîneur-chef, Jay Woodcroft.

Il est encore tôt pour que celui-ci soit congédié, mais si les choses ne se replacent pas pour les Oilers, peut-être que Ken Holland n’aura pas le choix.

Ce qui est le plus inquiétant avec Jay Woodcroft, c’est qu’il ne semble pas s’en faire outre mesure. Il répète constamment le même message : Nous sommes meilleurs que ce que notre fiche montre.

Il est vrai que la saison est encore jeune, mais les Oilers accusent déjà un retard de 18 points sur les Golden Knights de Vegas, qui occupent la tête de la division Pacifique.

Le 26 novembre, les Oilers disputeront leur 20e match de la saison, ce qui signifiera qu’on a atteint le quart de la saison. Plus on met de temps à remettre le train sur ses rails, plus cela devient difficile de le faire.