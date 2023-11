Des restaurateurs craignent l’hiver : « C’est le vrai test, à savoir qui va survivre »

Un rapport publié par l’association Restaurants Canada indique que la moitié des restaurants au pays perdent chaque jour de l'argent. À Saint-Jean de Terre-Neuve, les répercussions de l’inflation dans le milieu de la restauration se font bel et bien ressentir.

La copropriétaire du restaurant CHINCHED, Michelle LeBlanc est l’une de celles frappées de plein fouet par les coûts d’exploitation qui montent en flèche. On paie plus pour tout. Pour la nourriture, pour l’électricité, pour le propane, pour les salaires , énumère-t-elle.

Michelle LeBlanc n’est pas étonnée d’entendre que 50 % des restaurants au pays éprouvent les mêmes difficultés qu’elle. C’est une statistique terrifiante , affirme-t-elle. Oui, il y a beaucoup de ventes, mais les ventes ne reflètent pas le coût des produits.

Par exemple, l’huile de colza, souvent utilisée par les restaurants pour la friture, est passée de 20 $ à environ 60 $ pour 16 litres, après la pandémie.

Comment tu récupères cette dépense? On n’a pas le choix de l’acheter. Même chose pour le papier de toilette et les produits nettoyants [dont le prix a aussi augmenté] , dit-elle.

Michelle LeBlanc est copropriétaire du restaurant CHINCHED.

Pour pallier les coûts, la restauratrice n’a eu d’autre choix que de hausser les prix de son menu. Il s’agit néanmoins d’un équilibre délicat.

On ne peut pas demander à quelqu’un 50 $ pour quelque chose. On ne peut pas monter les prix sans arrêt , dit-elle. La réalité c’est que clairement on a tous besoin de manger, mais on n’a pas tous besoin de sortir manger dans les restaurants. Sortir manger, c’est un luxe.

Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous efforcer de fournir la même qualité à un prix aussi raisonnable que possible , se résigne-t-elle.

Courir les rabais

Le St. John’s Fish Exchange Kitchen & Wet Bar a également augmenté le prix des plats à son menu, au début de l’année.

Le copropriétaire Justin Garland dit qu’il n’a pas vu, pour l’instant, de gros changement au niveau de l’achalandage de son restaurant.

Il reconnaît néanmoins que ses clients étaient plus frileux sur les dépenses durant la haute saison, cet été.

Justin Garland a dû faire des choix et a décidé d'arrêter de servir des repas le midi.

L’inflation le force aussi à freiner les augmentations de salaire et à réduire ses dépenses. Il surveille toujours les aliments en vente chez leurs fournisseurs.

C’est tout un défi , admet-il. On se promène d’un magasin à l’autre en voiture pour essayer de trouver l’endroit où les choses se vendent le moins cher. Chaque dollar fait la différence […] surtout pour les petites entreprises.

La menace de l’hiver

L’an dernier, les restaurateurs canadiens étaient éligibles à des subventions gouvernementales liées à la COVID-19. L’argent a aidé plusieurs entreprises à faire face à la période morte qu’est l’hiver.

Ces fonds ne sont pas sur la table, cette année.

Ça va être dur pour beaucoup d’entreprises. C’est peut-être à ce moment qu’on verra le plus de fermetures , avance Justin Garland. C’est le vrai test, à savoir qui va survivre.

Le positif, selon Justin Garland, c’est que les restaurateurs de sa communauté se serrent les coudes. Tout le monde est dans le même bateau. […] On s’envoie des textos pour se dire quels aliments sont en spécial et où , donne-t-il en exemple.

Le restaurant CHINGED est ouvert depuis 13 ans, À Saint-Jean de Terre-Neuve.

De son côté, Michelle LeBlanc compte sur l’appui de sa clientèle pour traverser ce qui promet d’être l’hiver le plus difficile depuis les treize années d'exploitation de son restaurant.

Ses clients, plusieurs habitués, sont très loyaux, même si plusieurs viennent un peu moins au restaurant dernièrement. Avec les défis économiques, ils ont d’autres priorités , lance-t-elle.

Selon Michelle Leblanc, les fermetures de plus en plus fréquentes des restaurants mettent d’ailleurs en lumière la dure réalité des répercussions de l’inflation sur la communauté.

C’est difficile, on est fatigué. Mais il faut être créatif, et savoir que ça va être mieux. Ça va toujours être mieux , conclut-elle.

Avec les informations de Kyle Mooney