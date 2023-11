Une conseillère de Thunder Bay visée par une enquête du commissaire à l’intégrité

Le conseil municipal de Thunder Bay se penche ce soir sur un rapport du commissaire municipal à l’intégrité en raison de gestes inappropriés d'une conseillère qui auraient eu lieu pendant l’été.

Une plainte déposée contre la conseillère Rajni Agarwal indique que le 13 juin, elle a harcelé à plusieurs reprises des propriétaires qui effectuaient des travaux de nivellement extérieur.

Le commissaire à l'intégrité de la ville, qui reçoit et traite les plaintes, a recommandé que la rémunération de Mme Agarwal soit suspendue pendant 30 jours, soit deux périodes de paie.

Ouvrir en mode plein écran La conseillère municipale a été filmée en train d'invectiver les plaignants et de leur faire un doigt d'honneur. Photo : Capture d'écran, Commissaire à l'intégrité de Thunder Bay

Les conseillers vont examiner ce rapport lors du conseil municipal de lundi soir. Ils auront 90 jours pour décider s'ils votent en faveur de la suspension temporaire de salaire.

Ce n'est pas la première fois que le conseil doit prendre ce type de décision.

L'an dernier, les conseillers ont voté contre une suspension de salaire de cinq jours pour l'ancien conseiller Aldo Ruberto, à la suite d'une plainte concernant ses publications sur les réseaux sociaux.

Les conseillers Albert Aiello et Brian Hamilton, ainsi que l'ancien conseiller Brian McKinnon, ont également fait l'objet de plaintes déposées au bureau du commissaire à l'intégrité, au cours des dernières années.

Publicité

Le rapport du commissaire à l'intégrité qui a été publié le 27 octobre indique que le comportement de Mme Agarwal était loin d'être exemplaire . Il s'agit, selon le document, d'un exemple d'ingérence de la part d'un élu : autoritaire, harcelant, invoquant son statut de "représentante de la Ville" afin de menacer et d'intimider .

La conseillère défend ses actions

En réponse, Mme Agarwal a déclaré que le rapport était partial et ne prenait pas pleinement en compte sa version des faits.

Mme Agarwal, qui est agente immobilière et promotrice immobilière de profession, a été élue conseillère municipale pour la première fois en 2022.

Elle fournissait auparavant des services de gestion immobilière pour le complexe de maisons en rangée où vivent les plaignants et elle gère son entreprise immobilière à côté.

Bien que les travaux effectués aient été approuvés par les services de gestion immobilière, Mme Agarwal affirme qu'une remorque utilisée pour déplacer de la terre bloquait une borne-fontaine et empêchait les piétons de passer.

Elle se disait inquiète de la sécurité d’une femme âgée qui utilise un déambulateur et qui, selon elle, marchait le long de la route parce que le trottoir était bloqué.

Ouvrir en mode plein écran Mme Agarwal croit que la remorque stationnée dans la ruelle nuisait aux mouvements d'une personne à mobilité réduite. Photo : Avec l'autorisation de Rajni Agarwal

Mme Agarwal a notamment été filmée en train de faire un doigt d’honneur aux propriétaires qui effectuaient les travaux.

Publicité

Nous devons prendre soin de nos aînés, nous devons prendre soin de nos personnes âgées, nous devons prendre soin de nos personnes handicapées. Nous devons faire preuve de compassion et d'empathie , a-t-elle affirmé.

Mme Agarwal admet qu'elle a perdu son sang-froid , mais elle affirme qu'elle n'avait pas l'intention de faire un doigt d'honneur à qui que ce soit et qu'elle ne voyait pas les propriétaires qui se trouvaient de l'autre côté de la clôture.

Oui, j'ai haussé le ton et oui, j'ai fait un geste vers une clôture, et oui, cela va à l'encontre du code de conduite de la Ville de Thunder Bay. Est-ce que je le savais à ce moment-là? Non. Est-ce que j’étais très en colère? Oui, à 100 % , a affirmé Mme Agarwal.

Ce n'était toutefois pas la première fois que Mme Agarwal se heurtait aux habitants du complexe immobilier.

La direction du complexe immobilier a mis en place une politique de harcèlement en janvier comme moyen de traiter le modèle de comportement de Mme Agarwal , selon le rapport du commissaire à l'intégrité.

Avec les informations de Sarah Law de CBC