L’inflation met les microbrasseries de Winnipeg sous pression

Sous la pression de l’inflation qui ne cesse d’augmenter, des microbrasseurs de Winnipeg se disent inquiets face aux défis financiers qui affectent tous les aspects de leur secteur d’activité.

Les gens n’ont qu’un budget limité pour les loisirs et les petits luxes et ils réfléchissent davantage avant de le dépenser , estime le gestionnaire d'exploitations de la brasserie winnipégoise One Great City, Tim Hodak.

Puisque la bière artisanale est un produit de luxe, M. Hodak déplore le fait que la situation économique difficile pousse certains consommateurs à opter plutôt pour les grandes marques.

Tout le monde semble être dans une situation financière difficile en ce moment , remarque-t-il.

D’après Tim Hodak, le fantôme de la pandémie plane toujours sur les petites entreprises. Les gens ont tellement changé leurs habitudes , affirme-t-il. Nous n’avons jamais retrouvé d’état de normalité.

Si la microbrasserie tente de maintenir ses prix stables, la guerre en Ukraine a amené son lot de défis, selon M. Hodak.

Le prix du blé en provenance de l’Ukraine, grenier de l’Europe, place l’entreprise face à des choix difficiles.

On a attendu aussi longtemps que possible avant d'augmenter nos prix, déclare pour sa part le président de la microbrasserie Nonsuch , Matthew Sabourin.

Malheureusement, on n’a pas eu le choix.

On comprend qu’avec l’inflation, les gens ont moins d’argent à dépenser. Et quand on augmente les prix, ça rajoute au problème, mais d’un autre côté, on doit s’assurer qu’on est ici demain.

S’il affirme pouvoir compter sur des clients fidèles, M. Sabourin dit s’inquiéter de voir une diminution dans les ventes.

De la chaîne d’approvisionnement, en passant par l’emballage, les salaires et la nourriture, tous les aspects sont affectés , affirme-t-il.

Il espère toutefois que la qualité des produits que propose la microbrasserie Nonsuch contribuera à inciter les clients à en acheter.

Le prix du blé en provenance de l'Ukraine, grenier de l'Europe, place de nombreuses microbrasseries face à des choix difficiles. (Photo d'archives)

Au-delà du Manitoba, les défis de l’inflation dans le secteur de l’agroalimentaire ont été constatés partout dans le monde, selon le directeur principal du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois.

Puisque les brasseurs indépendants possèdent des coûts d’exploitation souvent plus élevés et qu’ils sont en général moins flexibles au niveau financier, ils sont les plus affectés, d’après lui.

Ce ne sont pas les franchises qui vont écoper , précise-t-il.

Selon Sylvain Charlebois, une telle situation économique menace d’homogénéiser l’industrie puisque de petits commerçants sont malheureusement forcés de mettre la clé sous la porte.

Toutefois, la situation n’est pas aussi dramatique qu’elle l’a déjà été, selon M. Charlebois. Il y a un an, c’était vraiment le désastre , mais les prix devraient s’améliorer bientôt pour les brasseurs indépendants, affirme-t-il.

Avec les informations de Natalia Weichsel