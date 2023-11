L’insolvabilité des entreprises atteint des sommets en 10 ans

Plus d’entreprises canadiennes ont déposé un dossier d’insolvabilité lors du dernier trimestre qu’à n’importe quel autre moment dans la dernière décennie, selon l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR).

Citant les plus récents chiffres du Bureau du surintendant des faillites, le regroupement de syndics note une précarité croissante chez les commerçants qui doivent composer avec des augmentations marquées de leurs coûts d’emprunt et un ralentissement des dépenses des consommateurs.

Après des mois d’incertitude pendant la pandémie, de nombreux entrepreneurs se résignent maintenant à fermer les portes de leur commerce, selon le président du conseil d’administration de l’ ACPIR , André Bolduc.

Avant, les gens étaient indécis. Ils attendaient de voir ce qui allait arriver. Maintenant, c’est plus décisif. On dit : "Bon, on ferme ou on continue?" , explique-t-il.

Au troisième trimestre de l’année, 1129 entreprises canadiennes ont déposé un dossier d’insolvabilité, une augmentation de 41,8 % par rapport à la même période l’an dernier. La très grande majorité d’entre elles ont préféré la faillite à une proposition concordataire.

Rappel : La faillite commerciale libère l’entreprise de ses dettes par la liquidation des actifs et l’arrêt de ses activités. La proposition concordataire est une entente prise avec les créanciers qui permet à l’entreprise de repousser le remboursement de ses dettes et de poursuivre ses activités.

M. Bolduc soutient par ailleurs que jusqu’à 90 % des entreprises ferment sans déposer de dossier d’insolvabilité. La fin de leurs activités n’est donc pas comptabilisée par le Bureau du surintendant des faillites.

De l’aide pour traverser la tempête

Augmentation du prix des matières premières, difficultés de recrutement, coûts d’emprunts élevés, fort endettement : de nombreux facteurs expliquent les difficultés financières que connaissent les entreprises canadiennes, selon Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales de la Fédération de l’entreprise indépendante (FCEI).

Et les défis actuels commenceraient à miner le moral des entrepreneurs qui tentent de tenir le coup.

Le niveau d'optimisme actuel est très bas, que ce soit pour les prochains trois mois ou pour la prochaine année, en raison de toutes ces tempêtes-là qui arrivent un peu au même moment , rapporte M. Guénette.

À ses yeux, l’énoncé économique d’automne et le prochain budget fédéral présentent une chance pour le gouvernement Trudeau de venir en aide aux petites et moyennes entreprises au pays.

On parle beaucoup de la taxe carbone, mais il y a beaucoup d'autres taxes que les PME doivent payer , souligne-t-il.

La FCEI continue également de faire pression pour qu’Ottawa assouplisse les conditions de remboursement des prêts d’urgence octroyés lors de la pandémie.

Après un report de quelques jours, les entreprises ont maintenant jusqu’au 18 janvier 2024 pour rembourser leur prêt du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), si elles désirent bénéficier d'une exemption partielle équivalente à un tiers du montant prêté.

Les entrepreneurs qui n’auront pas les moyens de rembourser leur prêt à ce moment auront jusqu’au 31 décembre 2026 pour le faire, mais cette fois sans avoir droit à l’exemption partielle.