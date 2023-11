Depuis plus d'un an, des résidents du quartier Mercier-Est tentent désespérément d'organiser une rencontre avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTQ) pour discuter des répercussions des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sur leur milieu de vie.

Ils soutiennent que les mesures d'apaisement mises en place au début des travaux ne fonctionnent pas, car elles sont souvent ignorées par les automobilistes et les camionneurs qui préfèrent s'engouffrer dans les rues résidentielles du secteur plutôt que de suivre les détours officiels.

C'est le Collectif en environnement de Mercier-Est qui est monté au front. Présent dans le quartier depuis 20 ans, le regroupement s'est doté d'un comité nuisances qui tente d'organiser une soirée d'information avec des responsables du Ministère, des élus de l'arrondissement et des citoyens.

On voudrait que le ministère des Transports acquiesce à une soirée d'information pour venir effectivement rendre sa gestion des travaux plus limpide envers les résidents de Mercier-Est, et puis pour que le Ministère reçoive aussi les doléances des gens, ce qu'il n'a pas été possible de faire depuis le début des travaux.

Jacques Laurin, du Collectif en environnement Mercier-Est, devant l'intersection de la rue de Boucherville et de la rue Sherbrooke Est

Lettres ouvertes dans les médias; pétition de 2000 signatures; interventions du chef du Parti québécois et député de Marie-Victorin, Paul Saint-Pierre Plamondon, ainsi que de la députée caquiste d'Anjou, Karine Boivin-Roy... Rien n'y fait : le MTQ refuse de rencontrer les citoyens.

Fatigué de voir des dizaines de citoyens se pointer au conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour poser des questions sur les répercussions des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le maire, Pierre Lessard-Blais, a lui aussi tenté une approche.

Nous, on est allés jusqu'à proposer au ministère des Transports une formule "tout inclus" : venez à la maison de la culture Mercier. On va vous fournir les micros, on va communiquer sur la chose, mais venez entendre les préoccupations et les questions des citoyens. Et, s'il vous plaît, répondez-y.

Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

L'invitation a été faite à deux reprises et, malgré tout, aucune rencontre n'est encore à l'ordre du jour, alors que les travaux ont commencé il y a plus d'un an.

Le porte-parole du MTQ , Gilles Payer, soutient que le chantier est stable, qu'il ne se déplace pas d'un endroit à l'autre comme celui de l'échangeur Turcot il y a quelques années, et que l'information donnée aux citoyens avant le début des travaux n'a donc pas changé.

Le manque de nouvelles informations à partager, ça a contribué à la décision, c'est-à-dire que le Ministère ne voyait pas la nécessité ou l'obligation de faire une rencontre pour finalement ne pas avoir de nouvelle à annoncer.

Il ajoute que, par respect, on ne peut pas demander aux gens de se déplacer pour n'avoir rien à leur dire. Les gens vont sortir de la réunion et se dire : ben, on est allé là pour rien!

Le Collectif en environnement de Mercier-Est ne voit pas les choses du même œil. Jacques Laurin donne en exemple la fermeture de la bretelle qui mène de l'avenue Souligny à l'autoroute 25 Nord. Cette bretelle devait être fermée quelques mois, puis cela a été prolongé de quelques mois. Les résidents du secteur ont finalement reçu un prospectus par la poste leur annonçant que la bretelle restera fermée pour trois ans.

Les gens, dit-il, ne comprennent pas la raison de cette fermeture. On ne parle pas ici du tunnel, mais d'une simple bretelle qui mène à l'autoroute 25. Un détour a été mis en place par la rue Honoré-Beaugrand, mais peu le respectent, selon lui.

Le détour est peut-être pratiqué par quelques-uns pour aller rechercher la 25, mais c'est loin d'être la majorité.

Une fois qu'ils sont sortis de Souligny vers Honoré-Beaugrand, beaucoup se dispersent dans le réseau routier de Mercier-Est. Ils ne retournent pas nécessairement sur la 25 parce qu'ils vont poursuivre leur route via Honoré-Beaugrand Nord ou Sud, via Notre-Dame, via les rues résidentielles de Mercier-Est.

Le maire de l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, est d'avis que ce n'est pas dans la culture du MTQ de consulter les citoyens. Je pense que le ministère des Transports gagnerait à développer une équipe de communications publiques, de relations citoyennes.

Il soutient que lorsque son arrondissement restaure ne serait-ce qu'un parc pour chiens, les citoyens sont davantage consultés.